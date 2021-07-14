Kahramanmaraş'ta elektriğini kesmeye gelen görevliyle tartışan kadın kalp krizi geçirdi
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Kahramanmaraş'ta elektriğini kesmeye gelen görevliyle tartışan kadın kalp krizi geçirdi

Kahramanmaraş'ta elektriğini kesmeye gelen görevliyle tartışan kadın kalp krizi geçirdi
Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir elektrik dağıtım şirketi çalışanı ile tartışan kadın kalp krizi geçirdi.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir elektrik dağıtım şirketi çalışanı ile tartışan kadın kalp krizi geçirdi.

İddiaya göre, Dereboğazı Mahallesi'nde yaşayan 62 yaşındaki A.Y. ile elektrik dağıtım firmasının çalışanı arasında elektrik kesimi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine tarafların birbirlerine fiziki müdahalede bulunduğu öne sürüldü.

Tartışmanın ardından A.Y. fenalaşarak Kahramanmaraş Sütçü İmam (KSÜ) Eğitim Sağlık ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

A.Y'nin yaşadığı stres sonucu kalp krizi geçirdiği ve durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Olayın ardından tarafların darp raporu alarak birbirlerinden şikayetçi oldukları öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün

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