Kahramanmaraş'ta düzenlenen "Elbistan Festivali" başladı
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Kahramanmaraş'ta düzenlenen "Elbistan Festivali" başladı

Kahramanmaraş'ta düzenlenen 'Elbistan Festivali' başladı
Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ta 6 gün sürecek "Elbistan Festivali" sanatçı Cem Adrian'ın konseriyle başladı.

Kahramanmaraş'ta 6 gün sürecek "Elbistan Festivali" sanatçı Cem Adrian'ın konseriyle başladı.

Elbistan Belediyesi tarafından ilçenin ekonomisinin canlandırılması ve tanıtımına katkı sunulması amacıyla ilk kez gerçekleştirilen festival kapsamında, protokol üyelerinin katılımıyla kent merkezinde kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Daha sonra festivalin düzenlendiği Pınarbaşı Mesire Alanı'na ziyaretçiler yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uygun bir şekilde alındı ve sahne alan yerel sanatçılar türküler seslendirdi.

Etkinliğe katılan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, burada yaptığı konuşmada, festivalin hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Etkinliğe çevre il ve ilçelerden ziyaretçilerin katılmasının kendilerini mutlu ettiğini belirten Kılıç, "Çünkü Elbistan güzelliklerin setidir, cihanın bir özetidir. Güneş, toprak, hava ve su bunlar bereket olgusu, hepsi bulunur burada, eksiz ve bir arada. Ceyhan burada oluşur, bir çok kol alır ve gelişir. Burası erdemliler otağıdır. Pehlivanlar yatağıdır. Elbistan'ın güzelliklerini ne kadar dile getirsek bitiremeyiz. Burası doğa, tarih, kültür ve ekonomi şehridir." diye konuştu.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal da etkinliğin kent adına önemli bir organizasyon olduğunu belirterek, gençlerin festivale yoğun ilgi göstermesinin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ise birbirinden değerli sanatçıları kentte ağırlamanın kendilerini oldukça heyecanlandırdığını ifade etti.

Konuşmaların ardından sahneye çıkan sanatçı Cem Adrian, hayranları için sevilen şarkılarını seslendirdi.

Katılımın ücretsiz olduğu, hayranlarının oldukça ilgi gösterdiği konserde, Adrian, "Veda busesi", "Sen Gel Diyorsun", "Sarı Gelin" ve Duydum ki Unutmuşsun" gibi şarkıların da arasında olduğu çok sayıda eser seslendirdi.

Altı gün sürecek festivalde, yarın Mehmet Erdem, 28 Temmuz'da Yusuf Güney, 29 Temmuz'da Ali Kınık, 30 Temmuz'da Irmak Arıcı, 31 Temmuz'da Oğuz Aksaç ve 1 Ağustos'ta da Haluk Levent sahne alacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün

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