Kahramanmaraş'ta cinayet davası sanığı müebbet hapse çarptırıldı - Haberler
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Kahramanmaraş'ta cinayet davası sanığı müebbet hapse çarptırıldı

AA, Ali Öztürk - Güncel
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Kahramanmaraş'ta cinayet davası sanığı müebbet hapse çarptırıldı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde bir kişiyi öldürüp cesedini ormana gömdüğü iddiasıyla yargılanan sanık, müebbet hapis cezasına mahkum edildi.

ELBİSTAN, KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde bir kişiyi öldürüp cesedini ormana gömdüğü iddiasıyla yargılanan sanık, müebbet hapis cezasına mahkum edildi.

Elbistan Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına maktul Engin Gök'ün (30) yakınları ile tutuklu yargılanan Durdu Işık (44) ve taraf avukatları katıldı.

Son sözü sorulan sanık Işık, çok pişman olduğunu belirterek, beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığı "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Afşin ilçesine bağlı Çağılhan Mahallesi'nde 8 Ekim 2020'de Engin Gök'ü öldürdüğü ve cesedini çuvala koyup ormana gömdüğü iddia edilen Durdu Işık, Adana'da yakalanmış ve tutuklanmıştı.

AA / Ali Öztürk - Güncel

Kahramanmaraş, Elbistan, Mahkum, Güncel, Haberler

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