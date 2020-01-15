Kahramanmaraş'ta CHP'nin ilk kadın başkan adayı

15.01.2020 14:08 | Son Güncelleme: 15.01.2020 14:13

İş kadını Kibar Özdemir, CHP Kahramanmaraş il başkanlığına aday olduğunu açıkladı.



Özdemir, partisinin il binasında düzenlediği basın toplantısında, 9 Şubat tarihinde yapılacak olan kongrede 279 delegenin oyuna talip olduğunu söyledi. CHP tarihinde Kahramanmaraş il başkanlığı için ilk kadın başkan adayı olduğunu söyleyen Özdemir, "Kahramanmaraş'ta Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde bir ilki gerçekleştiriyorum. Bir Cumhuriyet kadını olarak, Mustafa Kemal'in öngördüğü 'kadınsız demokrasi olmaz 'anlayışının gereğini yerine getirmek için CHP İl Başkanlığına adayım. Bu süreçte Kahramanmaraşlı hemşerilerimin desteğini bekliyorum. Bu görevi iktidar yolunda bir mevki olarak değil, bir mevzi olarak görüp çok çalışmak ve başarmak için yola çıkıyorum. Göreve geldiğimde bütün ilçelerimizin eşit bir şekilde desteklenmesini sağlamak, ilçelerinin ekonomik, sosyal ve siyasal yapılarına uygun projeler oluşturmak ve kentimizde milletvekili sayımızı üçe çıkarmak amacında olocağım" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA