Kahramanmaraş'ta çaldıkları motosikleti otobüsle Gaziantep'e götüren 2 şüpheli yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kahramanmaraş'ta çaldıkları motosikleti otobüsle Gaziantep'e götüren 2 şüpheli yakalandı

AA / İzzet Mazı - Haberler | Güncel
Kahramanmaraş'ta çaldıkları motosikleti otobüsle Gaziantep'e götüren 2 şüpheli yakalandı

Kahramanmaraş'tan çaldıkları motosikleti yolcu otobüsüyle Gaziantep'e götürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'tan çaldıkları motosikleti yolcu otobüsüyle Gaziantep'e götürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi'nde motosiklet çalındığı bilgisini alan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtları ve görü tanıklarının ifadelerinden yola çıkan ekipler, motosikleti çalan kişilerin motosikleti çalıştırmadan bir süre iterek çevre yoluna çıkardığını ve durdurdukları yolcu otobüsünün bagajına yerleştirerek Gaziantep'e götürdüklerini belirledi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü koordinesinde operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli E.A. (28) ve H.Ş'yi (20) Şehitkamil ilçesinde yakaladı.

Kahramanmaraş'a getirilen şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

AA / İzzet Mazı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Recep Tayyip Erdoğan Fuat Oktay Hulusi Akar Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Gülşen Düm Tek Tek Burak Yamantürk Mehmet Ali Erbil
Spor Marcao Cristiano Mesut Özil Ali Palabıyık Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Adnan Menderes Fahrettin Koca Emmanuel Macron
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kahramanmaraş'ta çaldıkları motosikleti otobüsle Gaziantep'e götüren 2 şüpheli yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.09.2021 18:42:47. #1.11#