Kahramanmaraş'ta çakmak gazı tüpünün patlaması sonucu 3 kişi yaralandı
AA / Ali Öztürk - Haberler | Güncel
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, bir otomobilde çakmak gazı tüpünün patlaması sonucu 3 kişi yaralandı.
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, bir otomobilde çakmak gazı tüpünün patlaması sonucu 3 kişi yaralandı.
Yeşilyurt Mahallesi'nde park halindeki bir otomobilin içerisinde çakmak gazı tüpü patladı. Patlamanın etkisiyle aracın camları kırıldı.
Patlama sesini duyan vatandaşların ihbarıyla bölgeye 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan, araç içerisindeki 3 kişi Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.
AA / Ali Öztürk - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet