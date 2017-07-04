Kahramanmaraş'ta Bir Günde İki Çocuk Boğuldu

Kahramanmaraş'ta 1 günde 2 çocuk boğularak hayatını kaybetti.



İlk olay, Onikişubat ilçesi Küçüksır Mahallesi Sır Barajı Daz Deresi açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 13 yaşındaki Kamil Ahmet Yardımcı ile arkadaşları serinlemek için baraj gölüne girdi. Bir süre baraj gölünde yüzen Kamil Ahmet Yardımcı gözden kayboldu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Kamil Ahmet Yardımcı'nın cansız bedenine ulaştı.



İkinci olay ise, Onikişubat ilçesine bağlı Kızılseki köyü Sır Barajı Köklü mevkiinde meydana geldi. Yine serinlemek için baraj gölüne 14 yaşındaki Emre Çetinkaya, boğularak hayatını kaybetti. - KAHRAMANMARAŞ