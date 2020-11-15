Kahramanmaraş'ta bıçakla yaralanan kişi öldü
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Kahramanmaraş'ta bıçakla yaralanan kişi öldü

15.11.2020 18:21 | Son Güncelleme: 15.11.2020 18:24
Kahramanmaraş'ta bıçakla yaralanan kişi öldü

Kahramanmaraş'ta bıçakla yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ta bıçakla yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti.

Mehmet Gül (17) ile M.E. (18) arasında Onikişubat ilçesi İsmet Karaokur Bulvarı'nda tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Mehmet Gül bıçakla yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince bir özel hastaneye kaldırılan Gül, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, şüpheli M.E'yi (18) kısa süre sonra gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün

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