Kahramanmaraş'ta belediye ekipleri sokak hayvanlarını besledi
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Kahramanmaraş'ta belediye ekipleri sokak hayvanlarını besledi

Kahramanmaraş'ta belediye ekipleri sokak hayvanlarını besledi
Anadolu Ajansı / Veli Menekşe - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ta belediye ekipleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmadı.

Kahramanmaraş'ta belediye ekipleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmadı.

Çağlayancerit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince hayvanların beslenebilmesi için ilçede belirlenen alanlara mama, yem ve su konuldu.

Ekipler, devriye faaliyeti sırasında gördükleri sokak hayvanlarıyla yakından ilgilendi.

Özellikle hayvanların yiyecek ve içecek bulmakta zorlandığı alanlarda dağıtım yapan ekiplerin kısıtlama kapsamında düzenli olarak belirlenen alanlara yem ve mama bırakacağı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veli Menekşe

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