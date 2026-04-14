Kahramanmaraş'ta akrobatik hareketler yapan motosikletliye 47 bin TL ceza

Kahramanmaraş'ta trafikte motosikletle akrobatik hareketler yapan sürücüye toplam 47 bin 246 TL idari para cezası uygulanırken, ehliyetine 60 gün el konuldu. Motosiklet ise 60 gün trafikten men edildi.

Olay, Dün Dönüklü Mahallesi Bulvarı üzerinde yaşandı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bir motosiklet sürücüsünün kasksız ve arkasında yolcuyla birlikte trafikte ön kaldırarak ilerlediğinin görülmesi üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı. Yapılan inceleme sonucu sürücünün M.A. (19) olduğu tespit edildi. Sürücünün, sürüş güvenliğini tehlikeye attığı belirlendi. Motosiklet sürücüsüne trafikte akrobatik hareketler yaptığı gerekçesiyle 46 bin TL, kask takmadığı gerekçesiyle de bin 246 TL idari para cezası kesilirken ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu. Ayrıca motosiklet de 60 gün süreyle trafikten men edildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı