Kahramanmaraş'ta açık kapıdan otomobile giren köpeği belediye ekibi çıkardı
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Kahramanmaraş'ta açık kapıdan otomobile giren köpeği belediye ekibi çıkardı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde park halindeki otomobile giren sokak köpeği araç sahibine zor anlar yaşattı.

04.03.2020 20:04 | Son Güncelleme: 04.03.2020 20:20
Kahramanmaraş'ta açık kapıdan otomobile giren köpeği belediye ekibi çıkardı

'ın ilçesinde park halindeki otomobile giren sokak köpeği araç sahibine zor anlar yaşattı.


Ahmet Caddesi'nde bir iş yeri önünde park edilip kapısı açık unutulan otomobile, hayvan barınağından kaçtığı belirlenen başıboş köpek girdi.

Otomobil sahibi ile çevredekilerin uzun süren uğraşlarına rağmen araçtan köpek inmeyince durum belediyeye iletildi.

Olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Toplama Merkezi ekipleri köpeğin araçtan çıkmasını sağladı.

Kaynak: AA

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