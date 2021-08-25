Kahramanmaraş'ta "Açık Hava Etkinlikleri" sürüyor
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Kahramanmaraş'ta "Açık Hava Etkinlikleri" sürüyor

Kahramanmaraş'ta 'Açık Hava Etkinlikleri' sürüyor
Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından kültür ve sanat faaliyetleri kapsamında sinema filmi gösterimi yapıldı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından kültür ve sanat faaliyetleri kapsamında sinema filmi gösterimi yapıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kültür ve sanat faaliyetleri kapsamında düzenlenen "Açık Hava Etkinlikleri" Pazarcık ilçesinde sürdü.

Atatürk Parkı'nda gerçekleştirilen etkinliklerde Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı konseri ve "Şafak Vakti" filminin gösterimi gerçekleştirildi.

Ücretsiz olarak katılımın sağlandığı etkinlikler, bugün Çağlayancerit ilçesinde devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün

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