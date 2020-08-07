Kahramanmaraş'ta 9 bin 802 iş yeri denetlendi Kahramanmaraş'ta haksız fiyat artışı, ürünlerde etiket ve garanti belgesi ile hileli satış yapıldığı tespit edilen iş yerlerine cezai işlem uygulandı.

Kahramanmaraş'ta haksız fiyat artışı, ürünlerde etiket ve garanti belgesi ile hileli satış yapıldığı tespit edilen iş yerlerine cezai işlem uygulandı.

Kahramanmaraş Ticaret İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 4 Mart 2020 tarihi itibariyle bakanlığın verdiği talimatlar doğrultusunda haksız fiyat artışı ile ilgili il genelinde iş yerlerine denetimler yapıldığını duyurdu.

Ekipler, korona virüs tedbirleri kapsamında 'Haksız Fiyat Artışı' ile ilgili yaptığı denetimlerde; 236 iş yerinde 326 üründe incelenmiş, 10 işletme üzerinde işlem yapılarak 146 bin 300 lira idari para cezası uygulandı.

'Etiket ve Garanti Belgesi' denetimlerinde; yılbaşından itibaren 431 firma 2 bin 167 ürün denetlenirken, 18 firmaya ait 123 üründe aykırılık tespit edilerek toplamda 250 bin 32 lira para cezası kesildi.

Covid-19 ile mücadele kapsamında yapılan denetimlerde; sadece il merkezinde gıda sektöründe bin 46, diğer sektörlerde bin 670 olmak üzere toplam iki bin 716; ilçeler dahil ilde gıda sektöründe dört bin 414, diğer sektörlerde beş bin 388 olmak üzere toplam dokuz bin 802 iş yerinde denetimler yapıldı.

İl müdürlüğü ekiplerinin denetimlerine devam edeceği öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA