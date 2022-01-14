Kahramanmaraş'ta 80'in üzerinde yasaklı ırk köpek toplandı - Haberler
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Kahramanmaraş'ta 80'in üzerinde yasaklı ırk köpek toplandı

İhlas Haber Ajansı / Halil Ulubey - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ta 80'in üzerinde yasaklı ırk köpek toplandıKAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş'ta kayıtsız olduğu tespit edilen 80'in üzerinde yasaklı ırk pitbull köpek toplanarak havyan barınağına yerleştirildi.

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş'ta 80'in üzerinde yasaklı ırk köpek toplandı

KAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş'ta kayıtsız olduğu tespit edilen 80'in üzerinde yasaklı ırk pitbull köpek toplanarak havyan barınağına yerleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda harekete geçen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kimlik kayıtları bulunmayan ve sokakta başıboş gezen yasaklı hayvanların toplanması için çalışma başlattı.

Ekipler son 20 günde aldığı 736 ihbardan 80'i aşkın yasaklı ırk olarak belirlenen köpekleri toplayarak hayvan barınağına yerleştirdi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Mahalle ve Tarım Hizmetleri Daire Başkanı Mehmet Fatih Türkmener, yasaklı ırk hayvanların barınakta rehabilitasyon sürecinden geçtiğini belirterek, "Pitbull cinsi köpeklerin bugün ayın 14'ü itibariyle yasaklı ırklarının kimliklerinin çıkarılmasının son gününe geldik. Barınağımıza ve sokağa bırakılan yasaklı ırklarının bırakılmasında görülmemiş bir artış oldu. Şuanda barınağımıza ayın 25'inden sonra 736 ihbar aldık, bu ihbar neticesinde ise 80'i aşkın yasaklı ırk hayvan barınağımıza getirildi. Bu hayvanlarımızı barınağımızda rehabilitasyonunu yapacağız. Bugüne kadar geçen yıldan günümüze kadar aldığımız ihbar sayısı 8 bin 684'tür. Bu ihbarlarla sokak hayvanları ve diğer yasaklı olmayan ırklar ve trafik kazaları ve benzeri sebeplerle barınağımızda bulunan havyalarda bulunmaktadır. Yasaklı olmayan ırk hayvanları da barınağımızda 21 gün rehabilite edip yeniden doğal ortamına bırakıyoruz. Ampute dediğimiz trafik kazası geçirmiş ve sokakta kendi ihtiyaçlarını tek başına bıraktığımız hayvanları barınağımızda misafir ediyoruz" dedi.

Metropol ilçelerimizde 36 farklı nokta da dışarda hayvanlara yönelik besleme faaliyetlerimiz devam ediyor" dedi.

Kahramanmaraş'ta 80'in üzerinde yasaklı ırk köpek toplandı

Kahramanmaraş'ta 80'in üzerinde yasaklı ırk köpek toplandı

Kahramanmaraş'ta 80'in üzerinde yasaklı ırk köpek toplandı

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İhlas Haber Ajansı / Halil Ulubey - Son Dakika Haberleri

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