Kahramanmaraş'ta 8. Kiraz Festivali
Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde 8. Helete Kiraz Yaylası Festivali düzenlendi.
Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde 8. Helete Kiraz Yaylası Festivali düzenlendi.
Helete Mahallesi'nde düzenlene n festivale yöre halkının yanı sıra çevre illerden de yoğun katımım oldu. Kahramanmaraş Milletvekilleri Celalettin Güvenç, İmran Kılıç'ın da katıldığı festivalde, vatandaşlar halk ozanları seslendirdiği türküler ve şarkılarla doyasıya eğlenme fırsatı buldu. Geleneksel oyunlarında yer aldığı festival, akşam saatlerine kadar devam etti. - KAHRAMANMARAŞ
Kaynak: İHA
Kurtulmuş'tan İstanbul çıkışı: Kızgınlığın ve küskünlüğün bedeli CHP'nin adayını o koltuğa oturtmak değildir
Minik Ecrin'in üvey amcası "Yaşanan olaylar beni çok etkiledi" diyen bir şahıs tarafından darbedildi