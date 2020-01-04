Kahramanmaraş'ta 71 yaşındaki hastaya kalbi durdurulmadan ameliyat

04.01.2020 14:54 | Son Güncelleme: 04.01.2020 14:54

Kalp rahatsızlığı nedeniyle ameliyat edilmesinin riskli olacağı söylenen 71 yaşındaki hasta, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde kalbi durdurulmadan gerçekleştirilen açık ameliyatla sağlığına kavuştu.

Merkez Dulkadiroğlu ilçesinde yaşayan Osman Topal, 2 yıl önce nefes darlığı ve çabuk yorulma şikayetiyle kalp ameliyatı geçirdi. Ameliyattan birkaç ay sonra şikayetleri tekrar başlayınca başka hastanelere de başvuran Topal, yapılan tetkiklerin ardından kalbinde büyük bir kitle bulunduğunu, ileri düzeyde bir kalp yetmezliği geliştiğini, kalp kapağının birinde de ileri düzeyde kaçak olduğunu öğrendi.

Tedavi için gittiği hastanelerde "masada kalır" endişesiyle ameliyata alınmayan Topal, KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde görevli Kalp ve Damar Cerrahisi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erdinç Eroğlu ve ekibinin gerçekleştirdiği açık yöntem ameliyatla hayata döndü.

Eroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, riskli bir ameliyatı kalbi durdurmadan başarıyla tamamladıklarını söyledi.

Hastayla konuşup, risklerden de bahsederek ameliyatı planladıklarını ifade eden Eroğlu, şunları kaydetti:

"Kalp fonksiyonlarını sürdürürken kısa sürede hem kitleyi çıkarttık hem de kapağı tamir ettik. Çok şükür başarılı şekilde ameliyatımızı bitirdik ve hastamız 2 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra şimdi servise çıkarttık. Şu an için herşey yolunda. Hastamız son derece rahatladı ve artık rahat nefes alabiliyor, yürüyebiliyor. Herşey yolunda giderse de en kısa sürede taburcu edeceğiz."

Operasyonun önemine işaret eden Eroğlu, "Kalbi durdurmadan yaptığımız için hastanın çok az zarar görmesini sağladık. 'Masada kalır' dedikleri hastaya biz rahatlıkla ameliyatımız yaptık. Hastanemizde de bu tür ameliyatları rutin olarak yapabiliyoruz." diye konuştu.

Osman Topal da başarılı bir operasyonun adından sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Kaynak: AA