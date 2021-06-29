Kahramanmaraş'ta 6 küçükbaş hayvan yırtıcılar tarafından telef edildi
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Kahramanmaraş'ta 6 küçükbaş hayvan yırtıcılar tarafından telef edildi

Kahramanmaraş'ta 6 küçükbaş hayvan yırtıcılar tarafından telef edildi
Anadolu Ajansı / İzzet Mazı - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde son bir haftada 6 küçükbaş hayvan yırtıcılar tarafından telef edildi.

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde son bir haftada 6 küçükbaş hayvan yırtıcılar tarafından telef edildi.

Bölgede hayvancılık yapan Veysel Aksu, AA muhabirine, yaklaşık bir yıl önce emekli olduğunu ve hayvancılık yapmaya başladığını belirtti.

Bir ay öncesine kadar her şeyin yolunda olduğunu anlatan Aksu, şöyle konuştu:

"Şimdilerde garip şeyler oluyor. Ormana girdiğimiz zaman keçilerimde eksilme oluyor, kayboluyor, hiç izini bulamıyoruz. Son bir haftada 6 keçim kayboldu, bölgede aslan olduğu söylentileri dolaşıyor. Yetkililerden buna bir çare bulmalarını istiyoruz. En azından kaygımız giderilsin."

Aksu, küçükbaş hayvanların parçalanma şekline bakıldığında da şimdiye kadar gördükleri hayvan saldırılarından farklı olduğunu dile getirdi.

Çağrı Muhammet Altun (14) ise sabah erken saatlerde hayvanlarını otlatmaya çıktığını ifade ederek, Yıldız Baba mevkisinde keçi ölüsü gördüğünü ve leşten geriye çok az bir parçanın kaldığını kaydetti.

Altun, her sabah aynı bölgeye gittiğini ancak şimdiye kadar bir yırtıcı hayvana rastlamadığını dile getirdi.

"Fotokapan aslan olduğu düşünülen bir yırtıcı görüntüledi"

Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş da ilçeye bağlı Şekeroba Mahallesi Yıldız Baba mevkisinde yaşayan bazı vatandaşlardan hayvanlarının yırtıcılar tarafından telef olduğu yönünde ihbar aldıklarını söyledi.

Bölgede araştırma yaptıklarını aktaran Okumuş, şöyle konuştu:

"Bölgeye yerleştirilen fotokapan, aslan olduğu düşünülen bir yırtıcı görüntüledi. Konunun araştırılması için çalışacağız. İlçemiz coğrafi olarak geçiş noktasında bir yer, hem Güneydoğu hem de Akdeniz iklimi yaşanıyor. Bu nedenle hayvan çeşidi çok fazla. Ama fotokapana yansıyan fotoğrafı alanında uzman bazı yerlere gönderip incelenmesini istedik. Onlar da aslan olduğu yönünde bilgi paylaşımı yaptılar. Vatandaşlarımız korkuyor umarım en kısa zamanda ilgili birimlere gereken çalışmaları yapar ve bizleri rahatlatırlar. Hayvanların telef olmasından sonra bölgede hayvancılık yapan vatandaşlarımız panik yaşıyor."

Kahramanmaraş'ta 6 küçükbaş hayvan yırtıcılar tarafından telef edildi
Kahramanmaraş'ta 6 küçükbaş hayvan yırtıcılar tarafından telef edildi
Kahramanmaraş'ta 6 küçükbaş hayvan yırtıcılar tarafından telef edildi
Kahramanmaraş'ta 6 küçükbaş hayvan yırtıcılar tarafından telef edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / İzzet Mazı

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