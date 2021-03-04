Kahramanmaraş'ta 3 mahalle Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
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Kahramanmaraş'ta 3 mahalle Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

04.03.2021 14:59 | Son Güncelleme: 04.03.2021 15:05
Kahramanmaraş'ta 3 mahalle Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde 3 mahallede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde 3 mahallede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Kaymakam Ahmet Can Pınar başkanlığında toplandı.

Toplantıda, Esence, Ördek ve Gaziosmanpaşa mahallelerinde Kovid-19 vakalarının artmasından dolayı karantina uygulanmasına karar verildi.

Filyasyon ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü mahallelere zorunluluk dışında 10 gün süreyle giriş çıkışlar yasaklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doruk

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