Kahramanmaraş'ta 2 hektarlık ormanlık alan yandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kahramanmaraş'ta 2 hektarlık ormanlık alan yandı

Kahramanmaraş'ta 2 hektarlık ormanlık alan yandıKAHRAMANMARAŞ'ta çıkan orman yangınında 2 hektarlık alan zarar gördü.

04.08.2020 17:59 | Son Güncelleme: 04.08.2020 18:18

Kahramanmaraş'ta 2 hektarlık ormanlık alan yandı

KAHRAMANMARAŞ'ta çıkan orman yangınında 2 hektarlık alan zarar gördü.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Ahir Dağı'nda çıktı. Ormanlık alandan yükselen dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye şok sayıda yangın söndürme işçisi, arazöz ile 2 yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Neden çıktığı henüz belirlenemeyen yangına kısa sürede müdahale eden ekipler, alevleri yaklaşık 1 saatlik çalışma sonunda kontrol altına aldı. Yangında 2 hektarlık alan zarar görürken, ekiplerin soğutma çalışmasının devam ettiği bildirildi.

Kahramanmaraş'ta 2 hektarlık ormanlık alan yandı

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ankara'da zorunlu olmayan hasta yatışları ertelendi Güncel
Ankara'da zorunlu olmayan hasta yatışları ertelendi
Şeytanın bile aklına gelmez! Trabzon'da bebek kabini üzerinden milyonları götürmüşler Ekonomi
Şeytanın bile aklına gelmez! Trabzon'da bebek kabini üzerinden milyonları götürmüşler
Pınar Gültekin'in kendisine şantaj yaptığını söyleyen katil, polisin 'Mesajlar nerede' sorusuna cevap veremedi 3. Sayfa
Pınar Gültekin'in kendisine şantaj yaptığını söyleyen katil, polisin "Mesajlar nerede" sorusuna cevap veremedi
El frenini çekmeyi unutan kamyon şoförü, tekerleğin altında kalarak can verdi 3. Sayfa
El frenini çekmeyi unutan kamyon şoförü, tekerleğin altında kalarak can verdi
7 gündür aranan kıraathaneci ortaya çıktı: Kaybolmadım kafamı dinliyordum 3. Sayfa
7 gündür aranan kıraathaneci ortaya çıktı: Kaybolmadım kafamı dinliyordum
Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, futbolcu Markus Raikkonen'le evlendi Spor
Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, futbolcu Markus Raikkonen'le evlendi
Menderes'teki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan piknikçi tutuklandı
Menderes'teki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan piknikçi tutuklandı
Malatya'daki depremde meydana gelen doğa olayı korkuttu
Malatya'daki depremde meydana gelen doğa olayı korkuttu
Saksıdaki fesleğeni çaktırmadan çaldığını düşünen kadın, anbean görüntülendi
Saksıdaki fesleğeni çaktırmadan çaldığını düşünen kadın, anbean görüntülendi
Korona vakaları artınca Şanlıurfa'da taziye ziyaretleri yasaklandı
Korona vakaları artınca Şanlıurfa'da taziye ziyaretleri yasaklandı
Nöbet beklediği bahçeye domuz girdiğini zanneden şahıs, eşini öldürdü
Nöbet beklediği bahçeye domuz girdiğini zanneden şahıs, eşini öldürdü
Eylemci kadınlar tarafından kovulan Murat Övüç küplere bindi
Eylemci kadınlar tarafından kovulan Murat Övüç küplere bindi
İsveç'te uyuşturucu çetelerinin kanlı hesaplaşması, 12 yaşındaki kızın hayatına mal oldu
İsveç'te uyuşturucu çetelerinin kanlı hesaplaşması, 12 yaşındaki kızın hayatına mal oldu
Boynundaki havalı tüfek saçmasını 30 yıl sonra çekilen röntgenle öğrendi
Boynundaki havalı tüfek saçmasını 30 yıl sonra çekilen röntgenle öğrendi
Tanzanyalı madenci, 2 ay içinde bulduğu 3 Tanzanit taşı sayesinde 5,4 milyon dolar kazandı
Tanzanyalı madenci, 2 ay içinde bulduğu 3 Tanzanit taşı sayesinde 5,4 milyon dolar kazandı
Filipinler'de ikinci dalga endişesiyle on milyonlarca kişiye yeniden sokağa çıkma yasağı geldi
Filipinler'de ikinci dalga endişesiyle on milyonlarca kişiye yeniden sokağa çıkma yasağı geldi
Galatasaray'dan ayrılan Mariano, Atletico Mineiro ile sözleşme imzaladı
Galatasaray'dan ayrılan Mariano, Atletico Mineiro ile sözleşme imzaladı
Sağlık Bakanlığı koronavirüs tedavi rehberini güncelledi: Ayakta tedavi uygulanan hastalara ilaç verilebilecek
Sağlık Bakanlığı koronavirüs tedavi rehberini güncelledi: Ayakta tedavi uygulanan hastalara ilaç verilebilecek
Rapor Erdoğan'a sunuldu! Otel, AVM, şirket ve hastane isimlerindeki İngilizce kelimeler ayıklanacak
Rapor Erdoğan'a sunuldu! Otel, AVM, şirket ve hastane isimlerindeki İngilizce kelimeler ayıklanacak
Ambulansa alınmayan genç adam acil servisi birbirine kattı, 'Dikkat çekmek için yaptım' dedi
Ambulansa alınmayan genç adam acil servisi birbirine kattı, "Dikkat çekmek için yaptım" dedi
Son Dakika: Ons ve gram altın tüm zamanların rekorunu kırdı
Son Dakika: Ons ve gram altın tüm zamanların rekorunu kırdı
Bahçeli'nin Akşener'e yaptığı 'Evine dön' çağrısına İYİ Parti'den yanıt: Biz zaten evimizdeyiz
Bahçeli'nin Akşener'e yaptığı "Evine dön" çağrısına İYİ Parti'den yanıt: Biz zaten evimizdeyiz
Kız arkadaşını döverek öldüren cani, aynı gece ablasını da darp ettiği ortaya çıktı
Kız arkadaşını döverek öldüren cani, aynı gece ablasını da darp ettiği ortaya çıktı
Prof. Dr. Çakır'dan korkutan uyarı: Malatya'nın güneyi Maraş bölgesinde 6.5'in üzerinde deprem meydana gelebilir
Prof. Dr. Çakır'dan korkutan uyarı: Malatya'nın güneyi Maraş bölgesinde 6.5'in üzerinde deprem meydana gelebilir
Tuğba Ekinci, cesur kalça pozunu paylaşarak yeni şarkısının müjdesini verdi
Tuğba Ekinci, cesur kalça pozunu paylaşarak yeni şarkısının müjdesini verdi
Ünlü sunucu, oğlunun gözü önünde kendisine tecavüz etmeye çalışan kişinin şiddetine maruz kaldı
Ünlü sunucu, oğlunun gözü önünde kendisine tecavüz etmeye çalışan kişinin şiddetine maruz kaldı
Ağustos ayında kiralara en fazla %11,51 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı
Ağustos ayında kiralara en fazla %11,51 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı
Muharrem İnce gemileri yaktı! Yılbaşına kadar partisini kuracak
Muharrem İnce gemileri yaktı! Yılbaşına kadar partisini kuracak
IFAB, kasıtlı öksüren futbolculara kırmızı kart verilebileceğine karar verdi
IFAB, kasıtlı öksüren futbolculara kırmızı kart verilebileceğine karar verdi
FETÖ'nün sırları ortaya döküldü! Hakan Şükür'ün kaprisleri örgüt üyelerini canından bezdirdi
FETÖ'nün sırları ortaya döküldü! Hakan Şükür'ün kaprisleri örgüt üyelerini canından bezdirdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Hulusi Akar Murat Kurum Fatih Sultan Bekir Pakdemirli
Magazin Sezen Aksu Şeyma Subaşı Coşkun Sabah Mehmet Ali Erbil
Spor Erol Bulut Okan Buruk Cüneyt Çakır Malcolm Thomas Mustafa Cengiz
Daha Fazla Kaza İzmir Karar Deprem
Şu an buradasınız: Kahramanmaraş'ta 2 hektarlık ormanlık alan yandı - Kahramanmaraş
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.8.2020 18:31:19. #1.15#
title