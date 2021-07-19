Kahramanmaraş'ta 1 ton 150 kilogram ağırlığındaki "Gaddar" alıcısını bekliyor
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Kahramanmaraş'ta 1 ton 150 kilogram ağırlığındaki "Gaddar" alıcısını bekliyor

Kahramanmaraş'ta 1 ton 150 kilogram ağırlığındaki 'Gaddar' alıcısını bekliyor
Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde Kurban Bayramı için 35 bin liradan satışa çıkarılan 1 ton 150 kilogram ağırlığındaki boğa, alıcısını bekliyor.

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde Kurban Bayramı için 35 bin liradan satışa çıkarılan 1 ton 150 kilogram ağırlığındaki boğa, alıcısını bekliyor.

Kurban Bayramı arifesinde kurban pazarlarında hareketlilik devam ederken besiciler büyük emekle yetiştirdikleri kurbanlıkları görücüye çıkarmaya devam ediyor.

Türkoğlu ilçesi Şekeroba Mahallesi'nde yaşayan İsmail Akar, "Gaddar" ismini verdiği 1 ton 150 kilogram ağırlığındaki boğayı 35 bin liradan satışa sundu.

Akar, AA muhabirine, Gaddar'ı 4 aylıkken beslemeye başladığını, ona gözü gibi baktığını söyledi.

Boğasını özenle beslediğini anlatan Akar, "Günde 2 öğün yonca ve arpayla besliyorum. Gaddar buraların en güçlüsü. Yemini traktörle veriyorum. 33 bin liraya istediler ama vermedik." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün

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