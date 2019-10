Kahramanmaraş suriyeli öğrencilerden mehmetçiğe mektup

17.10.2019 13:49

Suriyeli öğrencilerden Mehmetçiğe mektup

Kahramanmaraş'ta lise öğrencileri, Suriye'de Türk Silahlı Kuvvetleri'nce terör örgütlerine yönelik düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlere mektup yazdı. Okulda eğitim gören 160 Suriyeli öğrenci de, Mehmetçiğe Türkçe, Suriye Milli Ordusu'ndaki askerlere ise Arapça mektup yazdı.

Öğretmenler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğrenim gören 160'ı Suriyeli 640 öğrenci, Barış Pınar Harekatı'na katılan Mehmetçiğe moral mektubu yazdı. Öğrencilerden Sümeyye Kar, 'Sevgili Mehmetçiğimiz' diye başladığı mektubunda askerlere şöyle seslendi Bu vatan üzerinde olan hakkınız ödenmez. Bizler için canlarınızı veriyorsunuz, sizin için her şeyimi feda ederim. Biz Türk Milleti olarak gücümüzü birliğimizi bozmayacağız. Gücümüz daim olsun. Şehit olan askerlerimiz Mehmetlerimiz bizim için canlarını feda ettiler dualarımız her zaman sizlerle. Düşmanlarımızın silahları tankları, askerleri bizi korkutamaz çünkü bizim iman gücümüz var. Rabbimiz güç kuvvet verecektir, dualarımız hep sizinle. İnşallah biz de yurdumuzdan başka bir yere gitmek zorunda kalmayız. Rabbim yaşatmasın. Sizlerin yerinde babam, ağabeyim, erkek kardeşlerim olabilirdi bunu düşünerek dua ediyorum sizlere. Bu vatan bizim ve hep bizim olarak kalacak. Her zaman dik dur Mehmetçik, hiçbir zaman yenik düşme düşmana. Biz sizinleyiz unutmayın kalplerimiz hep beraber asla yenik düşmeyin. Siz Türk askerisiniz yenilmeyeceğiz vatanımız hep bizim olarak kalacak kimse bizim vatanımızı alamayacak.

'SİZ İKİ VATAN ASKERİSİNİZ'

Okulda eğitim gören 160 Suriyeli öğrenci de, Mehmetçiğe Türkçe, Suriye Milli Ordusu'ndaki askerlere ise Arapça mektup yazdı. Halepli İsra Türk, 5 yıldır Türkiye'de olduğunu söyledi. Harekatın zaferle sonuçlanması için her zaman dua ettiğini belirten İsra Türk, Mehmetçiğe yazdığı mektubunda şöyle dedi Bu mektup, Suriyeli bir öğrenci tarafından size gönderilmiştir. Bizim çektiğimiz acıları siz de şu an çekiyorsunuz. Siz sadece bir vatanın değil, iki vatanın askerisiniz. Ben, şimdi sizin bastığınız topraklarda doğdum. Bütün güzel hayallerimi, orada kurdum ve ilk adımlarımı orada attım. En mutlu hayatı yaşayacaktım. Hep beraber bir el olacağız, asla ve asla pes etmeyeceğiz. Ne olursa olsun arkanızda dağ gibiyiz. Şehitlerimiz bizden önce güzel cennete sahip oldular. Biz muhacir, siz ensarsınız. Allah bizimle duruyor ve siz savaşırken tek olduğunuzu sanmayın, melekler ve dualarımız sizinle Allah yardımcınız olsun. Bizim için savaştığınızı biliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz.

Şehid Rıhayım da askerlerin sağ salim Türkiye'ye dönmesini istediğini belirterek Mehmetçiğe şöyle seslendi

Türk arkadaşlar ben Şehid, Suriyeliyim. Biliyorum siz ailenizi, sevdiklerinizi ülkenizi, şehrinizi bırakıp Suriye'ye gittiniz. Biliyorum bu zor bir şey. Öyle her şeyi arkanızda bıraktınız Suriye'ye gittiniz. Ölmek büyük bir şey ve ben sizi destekliyorum. Eminim siz kazanabilirsiniz. İnşallah kimse ölmesin, evine sağlıklı bir şekilde dönsün.

Okuldaki danışman öğretmenlerden Hatice Elmasri de, El Bablı olduğunu belirterek, Zeytin Dalı operasyonundan sonra El Bab'da hayatın normale döndüğünü, üniversite ve hastanelerin açıldığını, Barış Pınarı'ndan sonra da o bölgelerde yine hayatın normale döneceğine inandığını söyledi.

MEKTUPLAR SURİYE'YE GÖNDERİLECEK

Okul Müdürü Ahmet Dertli ise, Barış Pınarı Harekatı ile Türkiye'nin dışında İslam ve Türk dünyasında yoğun bir duygu seli ortaya çıktığını belirterek, Öğrencilerimiz mektup yazma isteği duydular, kendi kalplerinden, gönüllerinden gelen duygularını mektuplara aktardılar. İşte bir Senem Ayşe misali Fatma Bacı misali hem Türk hem de Suriyeli öğrencilerimiz bir kardeşlik ruhu içerisinde duygularını mektuplara aktardılar. Bu mektuplar yazıldı ve inşallah Garnizon Komutanlığı aracılığı ile cephede ulusu, ülküsü, milleti adına mücadele eden tüm askerlerimize ulaştırılacak dedi.

Kaynak: DHA