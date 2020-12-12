KAHRAMANMARAŞ - Pakdemirli: "Sulama alanında 18 yılda 254 milyar liralık yatırım yaptık"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

KAHRAMANMARAŞ - Pakdemirli: "Sulama alanında 18 yılda 254 milyar liralık yatırım yaptık"

12.12.2020 15:17 | Son Güncelleme: 12.12.2020 15:23

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması Tanıtım filminin gösterimi KAHRAMANMARAŞ - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kahramanmaraş Düzbağ Barajı açılış törenine katıldı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması

Tanıtım filminin gösterimi KAHRAMANMARAŞ - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kahramanmaraş Düzbağ Barajı açılış törenine katıldı.

KAHRAMANMARAŞ - Pakdemirli: 'Sulama alanında 18 yılda 254 milyar liralık yatırım yaptık'
KAHRAMANMARAŞ - Pakdemirli: 'Sulama alanında 18 yılda 254 milyar liralık yatırım yaptık'
KAHRAMANMARAŞ - Pakdemirli: 'Sulama alanında 18 yılda 254 milyar liralık yatırım yaptık'
KAHRAMANMARAŞ - Pakdemirli: 'Sulama alanında 18 yılda 254 milyar liralık yatırım yaptık'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş

İlgili Haberler

'Çöplük' alanı 10 bin fidanla orman yaptı, Bakan Pakdemirli 'Allah razı olsun' dedi
'Çöplük' alanı 10 bin fidanla orman yaptı, Bakan Pakdemirli 'Allah razı olsun' dedi
Şırnak'a 18 milyon 500 bin TL'lik yatırım
Şırnak'a 18 milyon 500 bin TL'lik yatırım
Başkan Güngör: 'Ekinözü'ne 30 milyonluk yatırım yaptık'
Başkan Güngör: "Ekinözü'ne 30 milyonluk yatırım yaptık"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ruhsar Pekcan Devlet Bahçeli Ali Mahir Başarır Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Aleyna Tilki Defne Samyeli Demet Özdemir Caner Cindoruk
Spor Falcao Okan Buruk Samet Aybaba Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Ateş İzmir Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: KAHRAMANMARAŞ - Pakdemirli: "Sulama alanında 18 yılda 254 milyar liralık yatırım yaptık" - Kahramanmaraş
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.12.2020 15:23:52. #1.15#
title