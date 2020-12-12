KAHRAMANMARAŞ - Pakdemirli: "Sulama alanında 18 yılda 254 milyar liralık yatırım yaptık"
12.12.2020 15:17 | Son Güncelleme: 12.12.2020 15:23
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması Tanıtım filminin gösterimi KAHRAMANMARAŞ - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kahramanmaraş Düzbağ Barajı açılış törenine katıldı.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması
Tanıtım filminin gösterimi KAHRAMANMARAŞ - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kahramanmaraş Düzbağ Barajı açılış törenine katıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş