Kahramanmaraş-Göksun karayolu ne zaman açılacak? Kahramanmaraş-Göksun karayolu özellikleri neler?

Tamamlanan Kahramanmaraş-Göksun karayolu açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak. Peki, Kahramanmaraş-Göksun karayolu ne zaman açılacak? Kahramanmaraş-Göksun karayolu özellikleri neler?

11 çift tüplü tünelin de bulunduğu, 4.6 milyar liraya mal olan Kahramanmaraş-Göksun karayolu ne zaman açılacak? Kahramanmaraş-Göksun karayolu özellikleri neler?

KAHRAMANMARAŞ - GÖKSUN KARAYOLU NE ZAMAN AÇILACAK?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun 30 Ekim'de bizzat yerinde incelediği yolun açılışı ise yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bakan Karaismailoğlu tarafından gerçekleştirilecek. Partisinin 12 Şubat Stadyumu'nda yapılacak olan kongresine katılacak olan Erdoğan, daha sonra Kahramanmaraş-Göksun karayolunun tüneller bölgesine hareket edecek ve 4.6 milyar liraya mal olan yoldaki ilk araç sürüşünü yapacak. 7 Kasım tarihinde açılacak tünelin ilk sür

KAHRAMANMARAŞ - GÖKSUN KARAYOLU ÖZELLİKLERİ NELER?

Yol, 80 kilometre olan Kahramanmaraş ile Göksun arasını 16 kilometre kısaltarak 64 kilometreye düşürecek. Yol, 80 kilometre olan Kahramanmaraş ile Göksun arasını 16 kilometre kısaltarak 64 kilometreye düşürecek. Gidiş-gelişi 128 kilometre uzunluğunda yolun 4'te 1'i toplam uzunluğu 32.5 kilometre olan 11 çift tüplü tünelden oluşuyor.