KAHRAMANMARAŞ Çocuğuyla sokağa çıkıp, ceza yazılan baba Ölürse benim çocuğum, sana ne oluyor
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› KAHRAMANMARAŞ Çocuğuyla sokağa çıkıp, ceza yazılan baba Ölürse benim çocuğum, sana ne oluyor - Haberler
Polis, Güncel

KAHRAMANMARAŞ Çocuğuyla sokağa çıkıp, ceza yazılan baba Ölürse benim çocuğum, sana ne oluyor

Çocuğuyla sokağa çıkıp, ceza yazılan baba: Ölürse benim çocuğum, sana ne oluyorKAHRAMANMARAŞ'ta, 10 yaşındaki çocuğuyla sokağa çıkan M.A.'ya 392 lira idari para cezası kesildi.

09.04.2020 12:48 | Son Güncelleme: 09.04.2020 12:51

Çocuğuyla sokağa çıkıp, ceza yazılan baba: Ölürse benim çocuğum, sana ne oluyor

KAHRAMANMARAŞ'ta, 10 yaşındaki çocuğuyla sokağa çıkan M.A.'ya 392 lira idari para cezası kesildi. Çocukların sokağa çıkmasının yasaklandığını hatırlatan polislere tepki gösteren M.A., "Ölürse benim çocuğum, sana ne oluyor?" dedi.

Kentte koronavirüs salgınına yönelik alınan önlemler kapsamında denetimlerini sürdüren polis, sokağa çıkması yasak olan yaş gruplarına yönelik kimlik kontrolü yapıyor. Trabzon Bulvarı'nda yapılan denetimler sırasında polis ekipleri, 10 yaşındaki çocuklarıyla yürüyen çifti durdurdu. Polis, çocukların sokağa çıkmasının yasak olduğunu, bu nedenle ceza yazılacağını söyledi. Anne ise bırakacak kimsesinin olmadığı için çocuklarını yanlarında getirdiklerini belirtti.

'SIKINTI ÇIKARIRIM'

Çocuğun babası M.A. ise ceza yazan polise tepki göstererek, "Çocuk benim. Ölürse benim çocuğum, sana ne oluyor? Ağabey bak, lütfen sinirlerimi zorlamadan cezamızı yazın, alıp gideyim. Bir tanesi yeter, ikinci bir ceza da tepki için alırsal sıkıntı çıkarırım burada" dedi.

Kabahatler Kanunu'na göre 392 lira idari para cezası kesilen M.A., daha sonra eşi ve çocuğuyla bölgeden ayrıldı.

KAHRAMANMARAŞ Çocuğuyla sokağa çıkıp, ceza yazılan baba Ölürse benim çocuğum, sana ne oluyor

Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bursa'da isimsiz hayırsever marketlerdeki veresiye borçlarını ödedi Haberler
Bursa'da isimsiz hayırsever marketlerdeki veresiye borçlarını ödedi
Maskesiz müşteri, kendisine maske verilmeyince ortalığı birbirine kattı Haberler
Maskesiz müşteri, kendisine maske verilmeyince ortalığı birbirine kattı
Bağcılar'da karantina apartmanındaki 16 kişiden 10'unda korona çıktı Haberler
Bağcılar'da karantina apartmanındaki 16 kişiden 10'unda korona çıktı
Bakan Koca, sağlık çalışanları için vekillere çağrı yaptı Haberler
Bakan Koca, sağlık çalışanları için vekillere çağrı yaptı
Koronavirüs 87 vatandaşımızın daha canını aldı, ölü sayısı 812 oldu Haberler
Koronavirüs 87 vatandaşımızın daha canını aldı, ölü sayısı 812 oldu
264 hastanın daha iyileştiğini açıklayan Koca, güzel haberi sosyal medyadan verdi Haberler
264 hastanın daha iyileştiğini açıklayan Koca, güzel haberi sosyal medyadan verdi
DSÖ'den ABD Başkanı Trump'ın eleştirilerine yanıt: Bu virüsü politize etmeyin
DSÖ'den ABD Başkanı Trump'ın eleştirilerine yanıt: Bu virüsü politize etmeyin
Evine 50 metre mesafede bulunan şahsın, ölüm sebebi otopsiden sonra belli olacak
Evine 50 metre mesafede bulunan şahsın, ölüm sebebi otopsiden sonra belli olacak
New York Belediye Başkanı: Koronavirüste ölüm oranları siyahilerde ve Hispaniklerde daha fazla
New York Belediye Başkanı: Koronavirüste ölüm oranları siyahilerde ve Hispaniklerde daha fazla
Korona nedeniyle haftalarca yoğun bakımda kalan doktor Selçuk Köse, 'Favipirapir' ile sağlığına kavuştu
Korona nedeniyle haftalarca yoğun bakımda kalan doktor Selçuk Köse, "Favipirapir" ile sağlığına kavuştu
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 1,5 milyonu aştı
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 1,5 milyonu aştı
Sağlık Bakanlığı Referans Laboratuvarı'nda koronavirüsün parmak izi ortaya çıkarıldı
Sağlık Bakanlığı Referans Laboratuvarı'nda koronavirüsün parmak izi ortaya çıkarıldı
Koronavirüs tanı ve tedavi hizmetlerinin acil hal kapsamına alınmasıyla özel hastaneler vakalardan ücret talep edemeyecek
Koronavirüs tanı ve tedavi hizmetlerinin acil hal kapsamına alınmasıyla özel hastaneler vakalardan ücret talep...
New York Times'tan ortalığı karıştıran iddia: Koronavirüs Suud hanedanına sıçradı
New York Times'tan ortalığı karıştıran iddia: Koronavirüs Suud hanedanına sıçradı
Dünya genelinde Kovid-19'dan 88 bin kişi ölürken iyileşenlerin sayısı 330 bini aştı
Dünya genelinde Kovid-19'dan 88 bin kişi ölürken iyileşenlerin sayısı 330 bini aştı
Koronavirüs salgınında İstanbul, Ankara ve İzmir'de en riskli ilçeler
Koronavirüs salgınında İstanbul, Ankara ve İzmir'de en riskli ilçeler
Profesör Dr. Duran Canatan, merak edilen konuyu aydınlattı: Koronavirüs kan yoluyla bulaşmaz
Profesör Dr. Duran Canatan, merak edilen konuyu aydınlattı: Koronavirüs kan yoluyla bulaşmaz
Koronavirüs tanı ve tedavi hizmetlerinin acil hal kapsamına alınmasıyla özel hastaneler vakalardan ücret talep edemeyecek
Koronavirüs tanı ve tedavi hizmetlerinin acil hal kapsamına alınmasıyla özel hastaneler vakalardan ücret talep...
Erdoğan'ın CHP'yi Atatürk üzerinden vurmak için koronavirüs konuşmasında Tekalif-i Milliye'den bahsettiği iddia edildi
Erdoğan'ın CHP'yi Atatürk üzerinden vurmak için koronavirüs konuşmasında Tekalif-i Milliye'den bahsettiği iddia...
'Virüs yaşlıları öldürüyor' düşüncesini çürüten istatistik: ABD'de 50 yaş altı en az 759 ölüm yaşandı
"Virüs yaşlıları öldürüyor" düşüncesini çürüten istatistik: ABD'de 50 yaş altı en az 759 ölüm yaşandı
KYK kredi borçlarına indirim ve ertelemeyi öngören madde, torba yasa taslağına eklendi
KYK kredi borçlarına indirim ve ertelemeyi öngören madde, torba yasa taslağına eklendi
Koronavirüsü yenen kadın, yaşadığı süreci paylaştı: İçim yanıyor, dışım donuyordu
Koronavirüsü yenen kadın, yaşadığı süreci paylaştı: İçim yanıyor, dışım donuyordu
Bakan Soylu'dan Diyarbakır'da 5 vatandaşı şehit eden terör saldırının sorumlusunu 'Lime lime edin' talimatı
Bakan Soylu'dan Diyarbakır'da 5 vatandaşı şehit eden terör saldırının sorumlusunu "Lime lime edin" talimatı
Erdoğan, 'Maske bedava dağıtılacak' dedikten sonra Suriyeli kardeşler harekete geçti
Erdoğan, "Maske bedava dağıtılacak" dedikten sonra Suriyeli kardeşler harekete geçti
Emekli öğretmen, ilaçlarını getiren sağlık ekiplerini görünce gözyaşlarını tutamadı
Emekli öğretmen, ilaçlarını getiren sağlık ekiplerini görünce gözyaşlarını tutamadı
Ekrem İmamoğlu'nu tehdit eden şahıs CHP Etimesgut İlçe Teşkilatı üyesi çıktı
Ekrem İmamoğlu'nu tehdit eden şahıs CHP Etimesgut İlçe Teşkilatı üyesi çıktı
İş makinesinin çalışmasını canlı yayınlayan şahıs, duvarla iş makinesi arasına sıkıştı
İş makinesinin çalışmasını canlı yayınlayan şahıs, duvarla iş makinesi arasına sıkıştı
Doğal gaz dağıtım şirketlerinden koronavirüs nedeniyle faaliyetlerine ara verilen işletmelere çağrı: Doğal gazınızı kapatın
Doğal gaz dağıtım şirketlerinden koronavirüs nedeniyle faaliyetlerine ara verilen işletmelere çağrı: Doğal...
Son Dakika: 'Açız' diyen vatandaşa 'Geber' yorumu yapan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı görevden alındı
Son Dakika: "Açız" diyen vatandaşa "Geber" yorumu yapan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı görevden...
İstanbul'da koronavirüs salgını riski bazı ilçelerde daha az
İstanbul'da koronavirüs salgını riski bazı ilçelerde daha az
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Altay Süleyman Soylu Ekrem İmamoğlu Abdulhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Emrah Guido Senia Aleyna Tilki Acun Ilıcalı
Spor Falcao Bülent Uygun Rüştü Reçber Radamel Falcao Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Mart Nisan Polis Futbolcu
Şu an buradasınız: KAHRAMANMARAŞ Çocuğuyla sokağa çıkıp, ceza yazılan baba Ölürse benim çocuğum, sana ne oluyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2020 13:48:57. #1.14#
title