Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör, AA'nın
AA / Ali Öztürk - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Güngör, "yaşam", "spor" ve "haber" kategorilerinde beğendiği fotoğrafları seçti.

Güngör, haber kategorisinde Muhammed Said'in "Savaşın çocukları", yaşam kategorisinde İzzet Mazı'nın "Oğullarının emaneti Atmaca", spor kategorisinde de Mustafa Çiftçi'nin "Keyfim yerinde" isimli fotoğrafına oy verdi.

AA'nın geleneksel hale getirdiği fotoğraf oylamasını kıymetli bulduğunu belirten Güngör, emeği geçenleri tebrik etti. Güngör, "Her bir fotoğrafın dili var. Birçok şeyi anlatıyor. Bazen sadece bir fotoğraf olarak görmüyoruz, göremiyoruz. Gerçekten arkasında müthiş bir anlam var. Biz de bu fotoğraflar içerisinde tercihlerimizi yaptık. Her bir fotoğraf birbirinden kıymetli ve çok şey anlatıyor." diye konuştu.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Sahte içki nedeniyle son 4 günde 29 kişi hayatını kaybetti

Sahte içki nedeniyle son 4 günde 29 kişi hayatını kaybetti

AA / Ali Öztürk - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title