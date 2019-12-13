Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

13.12.2019 12:44 | Son Güncelleme: 13.12.2019 12:50
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör, AA'nın

Büyükşehir Belediye Başkanı , Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Güngör, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceleyerek bilgi aldı.

Başkan Güngör, kategorisinde 'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşamda 'ın "Beyaz yürüyüş", sporda Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

AA ekiplerini tebrik eden Güngör, "Her bir fotoğrafın dili var. Hepsi de bir birinden anlamlı. Kendimize göre bir fotoğrafa oy verdik ama her biri büyük şey anlatıyor. Anadolu Ajansımızın bu oylamasını tebrik ediyor, çalışmalarından dolayı kutluyorum." dedi.

Kaynak: AA
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