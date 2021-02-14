Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü
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Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü

14.02.2021 16:54 | Son Güncelleme: 14.02.2021 16:58
Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü

IRAK'ın kuzeyinde terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 kişiden biri olan Hava Savunma Uzman Çavuş Hüseyin Sarı'nın (32) Kahramanmaraş'taki baba ocağına ateş düştü.

IRAK'ın kuzeyinde terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 kişiden biri olan Hava Savunma Uzman Çavuş Hüseyin Sarı'nın (32) Kahramanmaraş'taki baba ocağına ateş düştü.

13 Ağustos 2015'te Diyarbakır-Bingöl Karayolu'nda PKK'lı teröristlerce kaçırılan Hüseyin Sarı'nın şehadet haberi sonrası, Kahramanmaraş'taki babası Hasan ile annesi Bedia gözyaşlarına boğuldu. Emine Sarı ile evli olan şehid, Malatya'daki işlemlerinin ardından Kahramanmaraş'ta düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer KOÇ

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