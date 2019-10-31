Kahramanmaraş 5. Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı açıldı

31.10.2019 16:38

Kahramanmaraş'ta bu yıl beşincisi gerçekleştirilen Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı'nın açılışı yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odasının iş birliğiyle düzenlenen fuar, Kahramanmaraş Fuar Merkezi'nde kapılarını ziyaretçilere açtı.

Vali Yardımcısı Erol Özkan, açılış töreninde yaptığı konuşmada, tarımın itici gücü olmadan sanayinin tek başına bir ülkeyi zenginleştirip kalkındırmasının çok zor olduğunu söyledi.

Dünyanın kalkınmış 20 ülkesine bakıldığında, bu ülkelerden 16'sının tarım ve hayvancılıkta da ileri olduğunun görüldüğünü aktaran Özkan, "Tarımın stratejik önemi giderek artıyor. Bu açıdan Kahramanmaraş ülkemizdeki örnek illerden bir tanesi. Tarımda yarattığı katma değeri sanayiye aktarabilmiş. Tarım ve sanayisini uyumlu şekilde işletebilen ender illerimizden bir tanesi. Tarımda önemli olan ucuz ve kaliteli üretebilmek, dünya pazarlarında üretimimizi pazarlayabilmek. Bunun için de tarımda geleneksel yöntemlerin yanında mutlaka teknoloji ve bilimi de kullanmak gerekiyor." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanvekili Arif Şen ise kentin tarımsal ürün çeşitliliği bakımından zengin olduğunu dile getirerek, belediye olarak üretime dayalı bir ekonomi sistemini benimsediklerini anlattı.

Tarımsal sulama ve altyapı projelerine destek verdiklerini aktaran Şen, şöyle devam etti:

"Yaklaşık 33 bin metre sulama kanalı yapılarak, 24 bin dekar arazi sulama sistemine kavuşturulmuştur. 211 bin metre sulama borusu yardımı yapılarak, belediye ve vatandaş iş birliğiyle yaklaşık 70 bin dekar alan kapalı sulama sistemine kavuşturulmuştur. Oluşturulan ve oluşturulacak olan altyapıyla su kaynaklarının etkin kullanılmasının sağlanmasını, yeni sulama sahalarının oluşturulmasıyla mevcut rekolte değerlerinin artırılmasını, bu sayede hem üreticilerimizin gelirinde artış sağlanmasını hem de şehrimizin üretim ekonomisinin büyümesini hedefliyoruz. "

Şen, çiftçilere zeytin, ceviz ve elma fidanı olmak üzere toplam 855 bin fidan dağıttıklarını da sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından Özkan, Şen, İl Tarım ve Orman Müdürü Yardımcısı Mehmet Kocabaş ile Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Serdar Zabun açılış kurdelesini kesti.

Daha sonra Özkan ve beraberindekiler fuarı gezdi.

Kaynak: AA