Kahramankazanlı kahramanlar Manavgat'ta mahsur kalan çoban ve 45 keçisini kurtardı
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Kahramankazanlı kahramanlar Manavgat'ta mahsur kalan çoban ve 45 keçisini kurtardı

Kahramankazanlı kahramanlar Manavgat'ta mahsur kalan çoban ve 45 keçisini kurtardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kahramankazan Belediyesi'nin tamamı gönüllü belediye personellerinden oluşan Arama Kurtarma Birliği, yangının vurduğu Manavgat'ta alevlerden kurtulmak için sığındığı bir mağarada mahsur kalan çoban ve 45 keçisini kurtardı.

Kahramankazan Belediyesi'nin tamamı gönüllü belediye personellerinden oluşan Arama Kurtarma Birliği, yangının vurduğu Manavgat'ta alevlerden kurtulmak için sığındığı bir mağarada mahsur kalan çoban ve 45 keçisini kurtardı.

Tamamı gönüllü 30 belediye personelinden oluşan Kahramankazan Belediyesi Arama Kurtarma Birliği, Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen orman yangının ardından bölgede yürüttüğü arama ve tahliye çalışmalarını sürdürüyor. AFAD koordinesinde çalışmalarını sürdüren ekip, arama kurtarma ve tahliye işlemlerinde bulunuyor. Yangın bölgesinde fedakarca görev yapan ekip, kaybolduğu ihbar edilen çoban ve keçileri için Gündoğmuş ilçesi Ortakonuş Köyü'nde arazide arama çalışması yaptı. Ekip bir süre sonra çoban ve 45 keçisini bir mağaraya sığınmış halde buldu. Sağlık durumu iyi olan çoban ve keçileri, bir kamyon yardımıyla bölgeden tahliye edildi. Ekip, yine görev yaptığı yangın bölgesinde yaşlı, hasta ve engelli 10 vatandaşın tahliyesi ve sağlık kontrollerini de gerçekleştirdi.

Ekip sorumlusu Ömer Ünal, Manavgat'ta başlayan orman yangınının ardından Belediye Başkanı Serhat Oğuz'un talimatıyla harekete geçtiklerini belirterek, "AFAD koordinesinde görev yapmaya devam ediyoruz. Ekip arkadaşlarımızın görevlerini canla başla yaptıklarına şahit oluyoruz" dedi.

"Her zaman göreve hazırız"

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Manavgat başta olmak üzere ülkenin farklı noktalarında meydana gelen yangınlar nedeniyle vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Tamamı gönüllü personellerimizden oluşan arama kurtarma ekibimiz burada yapılan çalışmalara katkı veriyor. Birliğimiz Türkiye'nin her köşesinde yaşanabilecek olası afet, kaza ve kaybolma gibi durumlarda görev alabilecek kapasitede. Gerçekleştirdikleri özverili çalışma ve gayretlerinden dolayı bölgedeki tüm arama kurtarma ekiplerine teşekkür ediyorum. Ülkemizde ve dünyada afet ve felaketlerin yaşanmamasını diliyoruz, ancak ihtiyaç duyulması halinde Arama Kurtarma Birliğimiz yalnızca ilçemizin değil, yurdumuzun hangi köşesinde olursa olsun AFAD'ın koordinesinde göreve her zaman hazırız" diye konuştu. - ANKARA

Kahramankazanlı kahramanlar Manavgat'ta mahsur kalan çoban ve 45 keçisini kurtardı
Kahramankazanlı kahramanlar Manavgat'ta mahsur kalan çoban ve 45 keçisini kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kumbarasında biriktirdiği paraları yangındaki afetzedeler için bağışladı
Kumbarasında biriktirdiği paraları yangındaki afetzedeler için bağışladı
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