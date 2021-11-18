Kahramankazan'ın 2022 bütçesi Büyükşehir Meclisi'nde onaylandı

KAHRAMANKAZAN, ANKARA (İHA) - Kahramankazan Belediyesi'nin 2022 yılı bütçesi, Kahramankazan Belediye Meclisi'nin ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde de oy birliğiyle kabul edildi. Belediyelerinde borçlanma ya da kredi kullanımına gitmeden üretim odaklı bir anlayış ortaya koyduklarını ifade eden Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, bütçelerinin hayırlı uğurlu olmasını temenni etti.

Kahramankazan Belediyesi'nin 2022 yılı bütçesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin son toplantısında görüşüldü. Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Başkan Vekili Fatih Ünal'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, mali bütçe tasarısı maddeler halinde okunarak oylamaya sunuldu. Oy birliği ile mecliste onaylanan Kahramankazan Belediyesi'nin 2022 mali yılı bütçesi 160 milyon TL olarak belirlendi.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, bütçenin oy birliğiyle kabul edilmesinin ardından teşekkür konuşması yapmak üzere meclis kürsüsüne çıktı. 2022 yılı bütçelerinin hayırlı uğurlu olmasını temenni eden Oğuz, bütçenin hazırlanmasında emeği geçen belediye bürokratları ile Kahramankazan ve Büyükşehir belediyeleri meclis üyelerine gösterdikleri güven ve samimiyet için teşekkür etti. Belediyelerinde özel müteşebbis gibi hareket ederek üretim odaklı bir anlayış ortaya koyduklarını belirten Oğuz, bu doğrultuda Türkiye'de ilk kez bir belediye tarafından internet servis sağlayıcılığı hizmeti veren KazanBelNet şirketini kurduklarını anlattı. Bu şirketin şimdilik 2 bin 500 aboneye ulaştığını anlatan Oğuz, önümüzdeki süreçte önce Ankara'ya daha sonra ise Türkiye'ye açılmasını hedeflediklerini kaydetti. Oğuz ayrıca belediyelerinin kendi betonunu üretmesi için KazanBelBeton şirketini kurduklarını ve bu şirketin piyasa değerinin şu anda 15 milyon TL olduğunu söyledi. Oğuz, belediyelerinin borçlanma ve kredi kullanımına gitmeden bu yatırımları gerçekleştirdiğinin altını çizdi. - ANKARA