Son dakika haberi: Kahramankazan'da meyve yetiştiricilerine aşılama kursu verildi
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Son dakika haberi: Kahramankazan'da meyve yetiştiricilerine aşılama kursu verildi

Anadolu Ajansı / Nuğman Göktaş - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde meyve yetiştiricilerine aşılama konusunda kurs verildi.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde meyve yetiştiricilerine aşılama konusunda kurs verildi.

Kahramankazan Belediyesi ile Halk Eğitimi Merkezinin açtığı kursta 50 üretici, Belediye Park Bahçeler Müdürü Ömer Ünal tarafından bilgilendirildi.

Kursiyerlere Belediye Toplantı Salonu'nda verilen bir günlük teorik eğitimin ardından ikinci gün, ağaç aşılama teknikleri belediye serasında ve bir kursiyere ait meyve bahçesinde uygulamalı olarak gösterildi.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, kursiyerleri çalışma sahasında ziyaret ederek kurs hakkında bilgi aldı. Ayrıca Oğuz, kursa katılanlara budama makası hediye etti.

Belediye Park ve Bahçeler Müdürü Ömer Ünal, yaptığı açıklamada, kursu Belediye Başkanı Oğuz'un talimatıyla açtıklarını belirterek, "Aşılama çeşitlerini ve tekniklerini kursiyerlerimizle birlikte yaptık. Uygulama derslerimiz çok verimli geçti." dedi.

Son dakika haberi: Kahramankazan'da meyve yetiştiricilerine aşılama kursu verildi
Son dakika haberi: Kahramankazan'da meyve yetiştiricilerine aşılama kursu verildi
Son dakika haberi: Kahramankazan'da meyve yetiştiricilerine aşılama kursu verildi
Son dakika haberi: Kahramankazan'da meyve yetiştiricilerine aşılama kursu verildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuğman Göktaş

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