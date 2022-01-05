Kahramankazan'da Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması düzenlendi

KAHRAMANKAZAN, ANKARA (AA) - Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından Anadolu İmam Hatip Liseleri arasında düzenlenen Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nın Ankara 1. Bölge finalleri Kahramankazan'da yapıldı.

Belediyenin katkılarıyla Fuat Erkmen Anadolu İmam Hatip Lisesi ev sahipliğinde düzenlenen seçmeler Ulu Camii'de yapıldı. Öğrenciler burada Kur'an'ı Kerim'i en güzel şekilde okumak için yarıştı.

Seçmelere Ankara 1. Bölgeden 17 Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden 17 öğrenci katıldı. Jüri değerlendirmesini tecvit kuralları, okuma tarzı, ses ve makam gibi kriterlerle 100 puan üzerinden yaptı.

Jüri değerlendirmesi sonucu Sincan Yenikent Şehit Yasin Bahadır Yüce Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Baran Özdemir 94,8 puanla birinci oldu.

Baran Özdemir ikinci ve üçüncü bölge finalistleriyle birlikte Ankara'yı Türkiye seçmelerinde temsil edecek.

Dereceye giren ilk üç öğrenciye para ödülü, seçmelere katılan diğer öğrencilere de çeşitli hediyeler verildi.

Yarışma sonunda dereceye giren öğrencilere ödülleri, Kaymakam Abdullah Selim Parlar ve Belediye Başkan yardımcısı Mahmut Uzun tarafından verildi.

AA / Nuğman Göktaş - Son Dakika Haberleri

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