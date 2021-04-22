Kahramankazan'da çiftçilere trafik güvenliği ve budama eğitimleri verildi
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Kahramankazan'da çiftçilere trafik güvenliği ve budama eğitimleri verildi

Anadolu Ajansı / Nuğman Göktaş - Haberler | Güncel

Kahramankazan'da traktörlerini muayene için getiren çiftçilere jandarma tarafından trafik eğitimi verildi, bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Kahramankazan'da traktörlerini muayene için getiren çiftçilere jandarma tarafından trafik eğitimi verildi, bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Ziraat Odası ve İlçe Jandarma Komutanlığının birlikte organize ettiği eğitimler 2 gün sürdü.

Kahramankazanlı çiftçiler traktörlerini kapalı pazar yerinde kurulan Gezici Traktör Muayene İstasyonuna getirerek kontrollerini yaptırdı.

Jandarma trafik görevlileri 2021 yılının "traktör, motosiklet ve tarım işçilerini taşıyan araçların karıştığı kazalarla mücadele yılı" olarak ilan edildiğini belirterek, traktörlerin özellikle gece görünürlüğünü artırmak için çakar lamba ve reflektör takılması, çocuklara ve sürücü belgesi olmayan kişilere kullandırılmaması, birden fazla römork takılmaması ve römork üzerinde yolcu taşınmaması gerektiğini kaydetti.

Ziraat Odası Başkanı Ahmet Öztürk da jandarma yetkililerine ürekiciler adına teşekkür etti

Budama ve aşılama kursu

Kahramankazan Belediyesi meyvecilikte budama ve aşılama konulu bir kurs açarak kursiyerlere eğitim verdi.

Belediye Park Bahçeler Müdürü Ömer Ünal tarafından verilen eğitimlere ilk etapta 50 kişi katıldı.

Kursiyerlere Belediye toplantı salonunda verilen teorik eğitimlerin ardından ağaç budama teknikleri bir meyve bahçesinde uygulamalı olarak gösterildi.

Belediye Park ve Bahçeler Müdürü Ömer Ünal AA muhabirine yaptığı açıklamada ilkbahar sezonunda çiftçilerin eğitimine yönelik olarak meyvecilikte budama ve aşılama kursu düzenlediklerini belirterek, "Bu kapsamda ilk etapta 50 kişilik vatandaşımıza yönelik kursumuza başladık. Bugün İkinci günümüzde arazide pratik olarak meyve ağaçlarında budama nasıl yapılır bunları gösterdik. Vatandaşlarımızın ilgisi memnuniyet verici. Tam da budama sezonu olması münasebeti ile uygulama derslerimiz çok verimli geçti" dedi.

Kahramankazan'da çiftçilere trafik güvenliği ve budama eğitimleri verildi
Kahramankazan'da çiftçilere trafik güvenliği ve budama eğitimleri verildi
Kahramankazan'da çiftçilere trafik güvenliği ve budama eğitimleri verildi
Kahramankazan'da çiftçilere trafik güvenliği ve budama eğitimleri verildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuğman Göktaş

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