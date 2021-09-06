Kahramankazan'da birinci sınıf öğrencilerine belediyeden sürpriz hediye
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Kahramankazan'da birinci sınıf öğrencilerine belediyeden sürpriz hediye

Kahramankazan'da birinci sınıf öğrencilerine belediyeden sürpriz hediye
Anadolu Ajansı / Nuğman Göktaş - Haberler | Güncel

Kahramankazan ilçesinde belediye tarafından yeni eğitim-öğretim yılı dolayısıyla birinci sınıf öğrencilerine içerisinde kırtasiye ürünlerinin bulunduğu okul çantası hediye edildi.

Kahramankazan ilçesinde belediye tarafından yeni eğitim-öğretim yılı dolayısıyla birinci sınıf öğrencilerine içerisinde kırtasiye ürünlerinin bulunduğu okul çantası hediye edildi.

İlçede 2021-2022 eğitim-öğretim yılı İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Yıldırım'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunması ve saygı duruşunda bulunulmasıyla başladı.

Gazi İlkokulunda düzenlenen törende konuşan okul müdürü Murat Sarıbaş, bir daha okullardan ayrı kalmamak için salgın tedbirlerine uyulması çağrısında bulundu.

Daha sonra öğrenciler sınıflara alındı.

Kahramankazan Belediyesi tarafından ilçedeki birinci sınıf öğrencilerine kırtasiye malzemelerinin bulunduğu okul çantası hediye edildi.

Sıraların üzerine konulan çantaları gören öğrenciler büyük mutluluk yaşadı.

Belediye Başkanı Serhat Oğuz Atatürk İlkokulunu ziyaret ederek öğrencilerle görüştü, yeni eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

Kahramankazan'da birinci sınıf öğrencilerine belediyeden sürpriz hediye
Kahramankazan'da birinci sınıf öğrencilerine belediyeden sürpriz hediye
Kahramankazan'da birinci sınıf öğrencilerine belediyeden sürpriz hediye
Kahramankazan'da birinci sınıf öğrencilerine belediyeden sürpriz hediye

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuğman Göktaş

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