Kahramana haklarını gözyaşları içinde helal ettiler
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Kahramana haklarını gözyaşları içinde helal ettiler

05.03.2021 19:27 | Son Güncelleme: 05.03.2021 19:31
Kahramana haklarını gözyaşları içinde helal ettiler

Bitlis'in Tatvan ilçesinde askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 11 askerden Afyonkarahisarlı Astsubay Şükrü Karadirek baba ocağında alınan helalliğin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 11 askerden Afyonkarahisarlı Astsubay Şükrü Karadirek baba ocağında alınan helalliğin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin ailesi ve yakınları gözyaşlarına eşliğinde haklarını helal etti.

Bingöl'den Bitlis'in Tatvan ilçesine gitmek üzere dün 13.35'te havalanan Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait AS 532 Cougar tipi askeri helikopterin düşmesi sonucu 11 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı. Şehit askerlerden Afyonkarahisarlı Astsubay Şükrü Karadirek'in naaşı Ankara'da gerçekleştirilen törenin ardından askeri uçakla memleketi Afyonkarahisar'a getirildi. Karadirek'in naaşını baba ocağında Baba İbrahim, anne Şerife, eşi Elif Karadirek ve binlerce vatandaş tarafından karşılandı.

Evinin önünde ayakta durmak güçlük çeken şehidin ailesi 112 Acil Servis ekipleri tarafından sakinleştirilemeye çalışıldı. Daha sonra ambulansın kapıları açıldı ve şehidin naaşı ailesine gösterildi. Ardından dua edilip helalliğin alınmasının ardından şehidin naaşı tören yapılmak üzere polis eskortu eşliğinde Paşa Camii'ye götürüldü. Şehidin anne, babası ve eşi ile yakınları kahramana haklarını gözyaşları içinde helal etti. - AFYONKARAHİSAR

Kahramana haklarını gözyaşları içinde helal ettiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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