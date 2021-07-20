Son dakika haberi... MSB: "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, son 5 gün içinde Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığında bulunan toplam 39 teröristi etkisiz hale getirdi"
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Son dakika haberi... MSB: "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, son 5 gün içinde Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığında bulunan toplam 39 teröristi etkisiz hale getirdi"

İhlas Haber Ajansı / Yunus Emre Kartal - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre MSB: "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, son 5 gün içinde Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığında bulunan toplam 39 teröristi etkisiz hale getirdi"

MSB: "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, son 5 gün içinde Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığında bulunan toplam 39 teröristi etkisiz hale getirdi"

Son dakika haberi... MSB: 'Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, son 5 gün içinde Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığında bulunan toplam 39 teröristi etkisiz hale getirdi'
Son dakika haberi... MSB: 'Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, son 5 gün içinde Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığında bulunan toplam 39 teröristi etkisiz hale getirdi'
Son dakika haberi... MSB: 'Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, son 5 gün içinde Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığında bulunan toplam 39 teröristi etkisiz hale getirdi'
Son dakika haberi... MSB: 'Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, son 5 gün içinde Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığında bulunan toplam 39 teröristi etkisiz hale getirdi'
Son dakika haberi... MSB: 'Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, son 5 gün içinde Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığında bulunan toplam 39 teröristi etkisiz hale getirdi'
Son dakika haberi... MSB: 'Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, son 5 gün içinde Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığında bulunan toplam 39 teröristi etkisiz hale getirdi'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yunus Emre Kartal

Son dakika haberi | MSB: Türk Silahlı Kuvvetleri, son 5 gün içinde Suriye'nin kuzeyindeki farklı bölgelerde saldırı hazırlığındaki 39 teröristi etkisiz hale getirdi.
Son dakika haberi | MSB: Türk Silahlı Kuvvetleri, son 5 gün içinde Suriye'nin kuzeyindeki farklı bölgelerde saldırı hazırlığındaki 39 teröristi etkisiz hale getirdi.
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Son dakika haberi... MSB: "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, son 5 gün içinde Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığında bulunan toplam 39 teröristi etkisiz hale getirdi" - Haberler
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