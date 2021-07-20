Son dakika haberi... MSB: "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, son 5 gün içinde Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığında bulunan toplam 39 teröristi etkisiz hale getirdi"
Gelen son dakika haberlerine göre MSB: "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, son 5 gün içinde Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığında bulunan toplam 39 teröristi etkisiz hale getirdi"
MSB: "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, son 5 gün içinde Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığında bulunan toplam 39 teröristi etkisiz hale getirdi"
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yunus Emre Kartal