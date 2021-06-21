Kahraman Babam yeni bölüm canlı yayın HD izle! Kahraman Babam 3. bölüm full izle! Kahraman Babam 4. fragmanı yayınlandı mı?

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KAHRAMAN BABAM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kahraman Babam 1. Bölümünde; Kendini insanları kurtarmaya adamış itfaiye başçavuşu Uğur, karanlık bir gecede karısını alevlerin arasından çekip çıkaramamıştır. Hayatının dönüm noktası olan bu olay sonrası eşini toprağa veren Uğur, biricik kızı Ömrüm'ü de kaybetmiştir. Ömrüm artık annesinin ailesinin yanına yerleştirilmiştir. Uğur'un bir zamanlar can dostu olan Cem, omuz omuza pek çok hayatı birlikte kurtardıkları dostuna artık düşmandır. Kız kardeşinin ölümüne Uğur'un sebep olduğunu düşünmektedir. Yeğeni Ömrüm'ün sevgi dolu bir aile ortamında büyümesini istediği için Uğur'la bir hukuk mücadelesi içine girmiştir.

KAHRAMAN BABAM YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kahraman Babam 2. Bölümünde Uğur karısının canına kast ettiğini düşündüğü adamlara çok yaklaşmıştır. Peşinde olduğu Nazım'ın ani ölümüyle beraber suç üzerine kalır. Aynı anda hem intikam hem de kızına verdiği söz arasında kalan Uğur, parkta onu bekleyen Yonca ve Ömrüm'e yetişebilecek midir?

Etrafındaki herkese hükmetmeye alışık olan Yavuz Furkan'ın tedavisi konusunda Menekşe'ye çeşitli emirler verir ve ummadığı bir tepkiyle karşılaşır. Bir yandan herkesten gizli bir aşk yaşayan İlker ve Menekşe'yi kötü bir sürpriz beklemektedir.Kız kardeşinin ölümünü Uğur'a yükleyen Cem, şimdi de Ömrüm'ün aynı şeyleri yaşamasını istememektedir. Cem ve Uğur büyük bir yüzleşme yaşayacaktır. Bütün bu çatışmaların içinde Uğur ve Cem kendilerini bekleyen zorlu vakada her şeye rağmen birlikte hareket edip, başarılı olmak zorundadırlar. Karısının katiline ulaşmak için canını vermeye hazır olan Uğur sınırlarını zorlayacak ve Yonca'yla karşı karşıya gelecektir.

Kahraman Babam son bölümü hd tek parça olarak sizlerle, iyi seyirler.

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