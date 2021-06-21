Kahraman Babam Canlı izle! Show Tv Kahraman Babam 3. bölüm canlı izle! 21 Haziran Kahraman Babam full HD Canlı izle!

Ekranları sevilen dizisi Kahraman Babam bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Kahraman Babam dizisi izlemek isteyen izleyicilerimiz Kahraman Babam canlı izle! Kahraman Babam Show Tv canlı izle! Kahraman Babam son bölümde neler oldu? Kahraman Babam yeni bölümde neler olacak? araştırıyorlar. Peki, Kahraman Babam Canlı izle! Show Tv Kahraman Babam 3. bölüm canlı izle! 21 Haziran Kahraman Babam full HD Canlı izle! Kahraman Babam 23. bölümde neler olacak? Kahraman Babam Canlı izle!

Ekranları sevilen dizisi Kahraman Babam bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Kahraman Babam dizisi izlemek isteyen izleyicilerimiz Kahraman Babam canlı izle! Kahraman Babam Show Tv canlı izle! Kahraman Babam son bölümde neler oldu? Kahraman Babam yeni bölümde neler olacak? araştırıyorlar. Peki, Kahraman Babam Canlı izle! Show Tv Kahraman Babam 3. bölüm canlı izle! 21 Haziran Kahraman Babam full HD Canlı izle! Kahraman Babam 23. bölümde neler olacak? İşte detaylar haberimizde…

KAHRAMAN BABAM CANLI İZLE!

KAHRAMAN BABAM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kahraman Babam 2. Bölümünde Uğur karısının canına kast ettiğini düşündüğü adamlara çok yaklaşmıştır. Peşinde olduğu Nazım'ın ani ölümüyle beraber suç üzerine kalır. Aynı anda hem intikam hem de kızına verdiği söz arasında kalan Uğur, parkta onu bekleyen Yonca ve Ömrüm'e yetişebilecek midir?

Etrafındaki herkese hükmetmeye alışık olan Yavuz Furkan'ın tedavisi konusunda Menekşe'ye çeşitli emirler verir ve ummadığı bir tepkiyle karşılaşır. Bir yandan herkesten gizli bir aşk yaşayan İlker ve Menekşe'yi kötü bir sürpriz beklemektedir. Kız kardeşinin ölümünü Uğur'a yükleyen Cem, şimdi de Ömrüm'ün aynı şeyleri yaşamasını istememektedir. Cem ve Uğur büyük bir yüzleşme yaşayacaktır. Bütün bu çatışmaların içinde Uğur ve Cem kendilerini bekleyen zorlu vakada her şeye rağmen birlikte hareket edip, başarılı olmak zorundadırlar. Karısının katiline ulaşmak için canını vermeye hazır olan Uğur sınırlarını zorlayacak ve Yonca'yla karşı karşıya gelecektir.

KAHRAMAN BABAM SON BÖLÜM İZLE!

KAHRAMAN BABAM CANLI YAYIN İZLE!

KAHRAMAN BABAM 3. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!