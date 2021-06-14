Kahraman Babam 1. Bölümü ile SHOW TV'de bu akşam başlıyor! Kahraman Babam 1. bölüm fragmanı izle! Kahraman Babam izle!

Kahraman Babam 1. Bölüm fragmanı izle! Kahraman Babam dizisinin 39. bölümü ardından Kahraman Babam yeni dizi fragmanları da yayınlandı. SHOW TV'de yayınlanan Kahraman Babam 1. Bölüm fragmanı izle! Kahraman Babam son bölüm özeti! Kahraman Babam 1. bölümde neler olacak? SHOW TV Kahraman Babam 1. bölüm fragmanı izle! Kahraman Babam 1. bölüm izle

Kahraman Babam 1. bölüm full izle! Kahraman Babam 1. bölüm tamamı izle! SHOW TV ekranların sevilen dizisi Kahraman Babam 1. bölüm seyret! Kahraman Babam 1. bölüm tek parça izle! Kahraman Babam 1. bölüm tamamı izle! Kahraman Babam 1. son bölüm fragmanı izle.

Kahraman Babam dizisi SHOW TV ekranlarında 39. bölümüyle yayınlandı. Dizi severler heyecan dolu 1. Bölüm ile izleyici karşısına geçecek. ! SHOW TV Kahraman Babam 1. Bölümü ile başlıyor! Kahraman Babam yeni sezon fragmanı yayınlandı. Kahraman Babam 1. Bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz...

KAHRAMAN BABAM 1. BÖLÜM FRAGMANI



KAHRAMAN BABAM 1. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kendini insanları kurtarmaya adamış itfaiye başçavuşu Uğur, karanlık bir gecede karısını alevlerin arasından çekip çıkaramamıştır. Hayatının dönüm noktası olan bu olay sonrası eşini toprağa veren Uğur, biricik kızı Ömrüm'ü de kaybetmiştir. Ömrüm artık annesinin ailesinin yanına yerleştirilmiştir. Uğur'un bir zamanlar can dostu olan Cem, omuz omuza pek çok hayatı birlikte kurtardıkları dostuna artık düşmandır. Kız kardeşinin ölümüne Uğur'un sebep olduğunu düşünmektedir. Yeğeni Ömrüm'ün sevgi dolu bir aile ortamında büyümesini istediği için Uğur'la bir hukuk mücadelesi içine girmiştir. Çıkan bir yangına müdahale eden Uğur ve arkadaşları, büyük bir başarı elde ederler. İçeride ölümü bekleyen çocukları kurtaran Uğur, daha söndürme çalışmaları sürerken karşılaştığı adamla bir yıl öncesine döner. Artık karısının ölümüne neden olan yangına dair bir ipucuna ulaşmıştır. Uğur, kundak çetesinin başına kadar uzanacak bu yolda ilk adımını atacaktır. Uğur hem karısını kaybettiği yangının faillerini bulup adalete teslim etmek, hem de hayatının anlamı kızı Ömrüm'ü yanına almak için amansız bir mücadeleye girecektir. Mahkemece atanan adli psikolog Yonca, Uğur'un savaşına tanıklık ederken, büyük kararı etkileyecek en önemli kişi olacaktır.

KAHRAMAN BABAM DİZİSİNİN KONUSU

Dram ve aksiyonu bir araya getiren hikayesiyle dikkat çeken 'Kahraman Babam' bir baba kızın duygu yüklü hikayesini ekranlara getirirken, kahraman itfaiyecilerin zorlu mücadelelerini göstererek aksiyon dolu sahnelere imza atmaya hazırlanıyor.

Sema Ergenekon'un senaryo süpervizörlüğünü üstlendiği; Sevgi Yılmaz, Devrim Yıldız Özdemir ve Bahar Kaya'nın kaleminin Osman Kaya'nın rejisiyle buluştuğu 'Kahraman Babam'ın oyuncu kadrosunda; Görkem Sevindik, Nilay Deniz, Ushan Çakır, Fatih Al, Tuğçe Altuğ, Deniz Hamzaoğlu, Aslı Orcan, Toprak Sağlam, Sümeyye Aydoğan, Ebrar Alya Demirbilek, Burak Berkay Akgül, Timur Ölkebaş, Gürberk Polat, Efekan Can, Melisa Akman, Uğur Arda Başkan, Hakan Altıner, Gamze Demirbilek, Yaşar Aydınlıoğlu, Mehmet Mehmetof, Kağan Uluca ve Tuğçe Karabayır gibi birçok önemli isim bir araya geliyor.