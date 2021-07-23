Kahkaha dolu bir yaz gecesi yaşamaya var mısınız?
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Kahkaha dolu bir yaz gecesi yaşamaya var mısınız?

Kahkaha dolu bir yaz gecesi yaşamaya var mısınız?
Bültenler - Haberler | Kültür Sanat

2017 yılından beri 400 gösteri ile 300 binden fazla seyirciye ulaşan Kaan Sekban, yeni sezonu İBB Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde açıyor!

İş hayatından şehirli insanın traji komik hallerine kadar pek çok konuda sarkastik tespitlerini kendi gerçek hikayesi üzerinden tüm şeffaflığıyla anlatmakta sakınca görmeyen Kaan Sekban, sizi yaklaşık üç saatlik bir kahkaha tufanına davet ediyor! Biletix Yılın Bileti Ödülleri'nde 2018 ve 2019 yılının en beğenilen stand up/komedi gösterisi seçilen Kaan Sekban Saçmalar'ı izlemek ve eğlence dolu dakikalar yaşamak için çalışanlarınızla birlikte 9 Ağustos günü yerinizi almayı unutmayın.

Kaynak: Bültenler

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