Kahire sokakları ramazan öncesi fenerler ve aydınlatmalarla ışıl ışıl
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Kahire sokakları ramazan öncesi fenerler ve aydınlatmalarla ışıl ışıl

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Mısır'ın başkenti Kahire'de sokaklar yaklaşan ramazan ayı dolayısıyla fenerler, rengarenk süsler ve ışıklarla donatıldı.

Mısır'ın başkenti Kahire'de sokaklar yaklaşan ramazan ayı dolayısıyla fenerler, rengarenk süsler ve ışıklarla donatıldı.

Ülkede ramazan ayının en önemli simgelerinden biri olan "ramazan fenerleri" bu yıl da evlerin balkonlarını ve sokakları süslüyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomiye olumsuz etkileri ve artan fiyatlara rağmen ramazan fenerlerine ilgi yoğun.

Farklı şekil ve türlerde ramazan fenerlerinin satıldığı tarihi çarşılar ve büyük meydanlardaki canlılık dikkati çekiyor.

Tüm yaş grubundan Mısırlıların ilgisini çeken ramazan fenerlerinin metal, ahşap, plastik veya kumaştan üretilen modelleri mevcut.

Çocuklar özellikle pille çalışan ve sallandığında geleneksel Mısır müzikleri çalan fenerleri tercih ediyor.

Ramazan fenerlerinin fiyatları boyutu ve özelliklerine göre 25 ile 600 cüneyh arasında değişiyor.

Kahire sokakları ve dükkanların vitrinleri ramazan fenerlerinin yanı sıra rengarenk süsler ve ışıklandırmalarla da göz alabildiğince canlı.

Kahire sokakları ramazan öncesi fenerler ve aydınlatmalarla ışıl ışıl
Kahire sokakları ramazan öncesi fenerler ve aydınlatmalarla ışıl ışıl
Kahire sokakları ramazan öncesi fenerler ve aydınlatmalarla ışıl ışıl
Kahire sokakları ramazan öncesi fenerler ve aydınlatmalarla ışıl ışıl

Kaynak: Anadolu Ajansı

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