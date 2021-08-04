Kağızman yolunda yol yapım çalışmaları devam ediyor

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü'nce Kars-Kağızman karayolunda tol yapım çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü'nce Kars-Kağızman karayolunda tol yapım çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Yaklaşık 144 Milyon TL. toplam proje bedeliyle dikkat çeken Kars Kağızman karayolu viyadüklerin yapımı tamamlanırken, karayolunda yol genişletme ve sıcak asfalt çalışmaları da yürütülüyor.

Kars-Kağızman yolunda yürütülen yol çalışmaları sürücülerin da yüzünü güldürüyor. Özellikle virajlı ve sorunlu yolun ortadan kalkacağını ifade eden sürücüler, Kars-Kağızman yolunun yapımında emeği geçenlere teşekkür ettiler.

Kars-Kağızman karayolu arasında virajlı ve bozuk olan yolun yaklaşık 37,5 kilometrelik yol yapım çalışmasının bir kısmı tamamlanarak trafiğe açıldı. 1A sınıfında Bitümlü Sıcak Karışımlı (BSK) olarak yapılan yol tamamlandığında Kars-Kağızman yolu toplamda 3,7 kilometre daha kısalacak. 144 milyon lira ile yapımı devam eden yol virajsız ve konforlu olarak vatandaşlara hizmet verecek. Kars-Kağızman karayolunda yapılan viyadük ise sürücüleri heyacanlandırıyor. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı