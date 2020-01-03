Kağızman'da "Geleneksel At Yarışları"
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Kağızman'da "Geleneksel At Yarışları"

Kars'ın Kağızman ilçesinde "Geleneksel At Yarışları" etkinliği düzenlendi.

03.01.2020 11:18 | Son Güncelleme: 03.01.2020 11:54
Kağızman'da

'ın ilçesinde "Geleneksel At Yarışları" etkinliği düzenlendi.

Kağızman Belediyesi tarafından düzenlenen yarışları, Kağızman Belediye Başkanı , Belediye Başkan Yardımcıları Sedat Nuray Mutlu Yüce ile vatandaşlar izledi.

Belediye Başkanı Nevzat Yıldız, yaptığı konuşmada, yarışmalara katılanlara teşekkür ederek, "Seçim çalışmalarımızda milli ve dini bayramlarımızı en güzel ve adına yakışır bir şekilde kutlayacağız demiştik bu sözümüzü yerine getirdik. Ata sporlarımıza sahip çıkacağız demiştik. Bugün gerçekleştirdiğimiz at yapışımızla bu sözümüzü de gerçekleştirmiş bulunuyoruz." dedi.

Yarışmada birinci olan Erkan Çay'a plaket takdim edildi.

Kaynak: AA
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