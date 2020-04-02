Kağızman'da çiftçilere tohum dağıtıldı Kars'ın Kağızman ilçesinde 55 çiftçiye sertifikalı yem bezelyesi ve tritikale tohumu dağıtıldı.

Kars'ın Kağızman ilçesinde 55 çiftçiye sertifikalı yem bezelyesi ve tritikale tohumu dağıtıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Bekir Çapan gazetecilere yaptığı açıklamada, Kağızman'ın tarım alanında bölgede önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Çiftçilere tohum dağıttıklarını aktaran Çapan, şunları kaydetti:

"Çiftçilerimize Kağızman ilçesi ve bölge için önemli olan hayvansal üretimi geliştirmek, yem bitkisi ekiliş alanını ve kaliteyi arttırmak amacıya hazırlanan proje kapsamında 8.5 ton tohum dağıtımı yapıldı. Tohum dağıtımı çiftçilerce sevinçle karşılandı."

Kaynak: AA