Kağıtsporlu masa tenisçi Betül, Türkiye 3.'sü oldu

05.02.2020 16:43 | Son Güncelleme: 05.02.2020 16:43

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'lu masa tenisçiler Türkiye Masa Tenisi Federasyonu tarafından Aydın'ın Didim ilçesinde yapılan 2019-2020 Gençler Ferdi ve Takım Türkiye Şampiyonası'nda mücadele ettiler.

BETÜLDEN ÖNEMLİ BAŞARI

Şampiyonaya katılan Büyükşehir Kağıtspor'un masa tenisi branşı alt yapısından yetişen başarılı sporcular ferdi müsabakalarda 170´i erkek 111´i kız olmak üzere 281 sporcular ile birlikte madalya ve kupa mücadelesi verdi. Mavi beyazlı sporcularımızdan Betül Töz, ferdi müsabakalarda zorlu rakiplerini bir bir geçerek Türkiye üçüncüsü olmayı başardı.

GELECEĞE GÜVENLE BAKIYORUZ

Yarışmaya Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor adına 2 erkek 1 bayan sporcu ilk defa Türkiye Şampiyonası'na katıldı. Büyükşehir Kağıtspor antrenörleri Murat Sandal ve Onur Seymen, şampiyonaya katılan sporcuların altyapıdan yetiştiğini ifade ederek "Sporcularımız uzun yıllardır kulübümüz alt yapısında teknik ve teorik eğitim alıyorlar. Bu yıl tecrübe edinmeleri adına Türkiye Şampiyonası'na katıldık. Tecrübesiz olmalarına rağmen güzel dereceler elde ettiler. İnşallah önümüzdeki yıllarda Türkiye Şampiyonu sporcularımız olacak" dedi.

Kaynak: Bültenler