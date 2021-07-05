Kağıthane'deki motosiklet kazası güvenlik kamerasında
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Kağıthane'deki motosiklet kazası güvenlik kamerasında

Kağıthane'deki motosiklet kazası güvenlik kamerasında
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kağıthane Eski Büyükdere Caddesi istikametinde seyreden motosiklet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek önünde seyreden motosiklete arkadan çarptı.

Kağıthane Eski Büyükdere Caddesi istikametinde seyreden motosiklet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek önünde seyreden motosiklete arkadan çarptı. Motosiklet üzerinde bulunan ve kasksız oldukları öğrenilen sürücü ve arkadaşı yaralanarak hastaneye kaldırıldı. O anlar ise çevrede bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saat 18.00 sıralarında Kağıthane Emniyetevler Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi Levent istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 AIK 48 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önünde seyreden Emre Ünal idaresindeki 34 EAE 534 plakalı motosiklete arkadan çarptı.

Kaldırımdaki mantara çarparak yaralandılar

Çarpma sonrası dengesini kaybeden motor sürücüsü ve arkasındaki arkadaşı kaldırımdaki taş mantara çarparak düştü. Yere düşen sürücü kafasını çarparak yaralandı. Arkasındaki arkadaşının ise kaşının yarıldığı öğrenildi. Kazayı gören sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara önce yerde ilk yardım uyguladı daha sonra ambulans ile hastaneye sevk etti. Polis ekipleri kaza yapan motor sürücüsü ve yolcunun üzerlerinde kimliklerinin bulunmadığını belirtti.

"Hastaneye kaldırdılar inşallah kurtulurlar"

Emre Ünal, "Arkamdan süratli bir şekilde gelerek plakama çarptılar. Sonra savruldular, ben de onların savrulan motorundan kaçmak için yol kenarına çektim. Arkamdan baktığımda zaten kafası çok kötüydü. Diğerinin de kaşı yarıldı. Hastaneye kaldırdılar inşallah kurtulurlar. Yani kask takmamışlardı kafalarında kask yoktu. Kask taksalardı böyle şeyler olmazdı" şeklinde konuştu.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde seyir halinde iken dengesini kaybeden motosiklet sürücüsünün ve arkadaşının öndeki motora çarptığı görülüyor. Çarpma esnasında da ikisinin de yere düştüğü gözleniyor. - İSTANBUL

Kağıthane'deki motosiklet kazası güvenlik kamerasında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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