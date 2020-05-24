Kağıthane'de yaşlılara Ramazan Bayramı'nda lokum ikramı
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Kağıthane'de yaşlılara Ramazan Bayramı'nda lokum ikramı

Kağıthane'de yaşlılara Ramazan Bayramı'nda lokum ikramı Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş üstü vatandaşlar, verilen izin kapsamında üçüncü kez sokağa çıktı.

24.05.2020 19:12 | Son Güncelleme: 24.05.2020 19:18

Kağıthane'de yaşlılara Ramazan Bayramı'nda lokum ikramı

İSTANBUL - Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş üstü vatandaşlar, verilen izin kapsamında üçüncü kez sokağa çıktı. Kağıthane Belediyesi ise Hasbahçe Parkı'na gelen 65 yaş üzeri vatandaşlara hijyen seti ve lokum dağıttı.

Korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşlar, verilen izin kapsamında üçüncü kez sokağa çıktı. Bu sebeple Kağıthane'de izinleri kullanmak ve güneşli havanın keyfini çıkarmak isteyen vatandaşlar Hasbahçe Parkına akın etti. Kağıthane Belediyesi ekipleri de parkta dinlenen ve yürüyüş yapan 65 yaş üzeri vatandaşların yanına giderek Ramazan Bayramlarını kutlayıp kendilerine lokum ikram etti. Ekipler ayrıca, içerisinde maske, kolonya ve dezenfektanları parktaki vatandaşlara takdim etti.

"Bugün tüm parklarımız büyüklerimize açık gönüllerince gezsinler"

Büyüklerin bayramını kutlayan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, "Bugün Ramazan Bayramı'nın birinci günü ve bugün büyüklerimiz parklarda, bahçelerde geziyor. Bizde onları yalnız bırakmayalım dedik. Sosyal mesafeyi koruyarak ve maskelerimizi takarak onlara eşlik ettik. Burada olan tüm yaşlılarımıza da kolonya, dezenfektan ve maske taksim ettik. Bugün bayram olduğu için hepsine lokum da ikram ettik. Ellerinden öpüyoruz hepsinin. Önümüzdeki bayramlarda Rabbim bir arada olmayı nasip etsin. Bugün tüm parklarımız, bahçelerimiz, meydanlarımız büyüklerimize açık gönüllerince gezsinler" dedi.

"Çocuklar ve torunlarım yanımda yok buruk bir bayram oldu"

Eşiyle beraber gezen Sıtkı Koca, "Çocuklar ve torunlarım yanımda yok buruk bir bayram oldu. Evde oturdum ağladım. Bayram güzel ama bu bayram sönük eski bayramlar yok. Şimdi karı-koca dışardayız geziyoruz. Belediye ekiplerine de çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Kağıthane'de yaşlılara Ramazan Bayramı'nda lokum ikramı

Kaynak: İHA

Manşet

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