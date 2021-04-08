KAĞITHANE'DE METRUK GECEKONDUDA ÇÖKME -1

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KAĞITHANE'de yan tarafı inşaat nedeniyle kazılan boş gecekonduda çökme meydana geldi.

KAĞITHANE'de yan tarafı inşaat nedeniyle kazılan boş gecekonduda çökme meydana geldi.

Olay saat 18.00 sıralarında Seyrantepe Mahallesi Cesur Sokak'ta meydana geldi. Yan tarafı inşaat yapılmak üzere kazılan ve içinde kimsenin yaşamadığı gecekondu çöktü. Çevredekilerin ihbarı üzerine itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine geldi.

İtfaiye ekipleri enkaz altında kalan olup olmadığını araştırırken sağlık ekipleri de hazır bekledi. Yapılan kontrollerde yıkılan gecekonduda kimsenin olmadı tespit edildi. Mahalle sakinlerinden Zeynel Erdem, 'Durup dururken toprak kayması oldu. Yavaş yavaş geldi sonra birden yıkıldı. İçeride bir kişi vardı. O da 5 dakika önce çıkmıştı" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı