KAĞITHANE'DE METRUK GECEKONDUDA ÇÖKME -1
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

KAĞITHANE'DE METRUK GECEKONDUDA ÇÖKME -1

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KAĞITHANE'de yan tarafı inşaat nedeniyle kazılan boş gecekonduda çökme meydana geldi.

KAĞITHANE'de yan tarafı inşaat nedeniyle kazılan boş gecekonduda çökme meydana geldi.

Olay saat 18.00 sıralarında Seyrantepe Mahallesi Cesur Sokak'ta meydana geldi. Yan tarafı inşaat yapılmak üzere kazılan ve içinde kimsenin yaşamadığı gecekondu çöktü. Çevredekilerin ihbarı üzerine itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine geldi.

İtfaiye ekipleri enkaz altında kalan olup olmadığını araştırırken sağlık ekipleri de hazır bekledi. Yapılan kontrollerde yıkılan gecekonduda kimsenin olmadı tespit edildi. Mahalle sakinlerinden Zeynel Erdem, 'Durup dururken toprak kayması oldu. Yavaş yavaş geldi sonra birden yıkıldı. İçeride bir kişi vardı. O da 5 dakika önce çıkmıştı" dedi.

KAĞITHANE'DE METRUK GECEKONDUDA ÇÖKME -1
KAĞITHANE'DE METRUK GECEKONDUDA ÇÖKME -1
KAĞITHANE'DE METRUK GECEKONDUDA ÇÖKME -1
KAĞITHANE'DE METRUK GECEKONDUDA ÇÖKME -1
KAĞITHANE'DE METRUK GECEKONDUDA ÇÖKME -1
KAĞITHANE'DE METRUK GECEKONDUDA ÇÖKME -1
KAĞITHANE'DE METRUK GECEKONDUDA ÇÖKME -1
KAĞITHANE'DE METRUK GECEKONDUDA ÇÖKME -1
KAĞITHANE'DE METRUK GECEKONDUDA ÇÖKME -1

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Alişan Hadise Hazal Kaya Burak Deniz
Spor Ozan Tufan Ersun Yanal Fatih Terim Ünal Karaman Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Suriye
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: KAĞITHANE'DE METRUK GECEKONDUDA ÇÖKME -1 - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2021 19:58:10. #1.15#
title