Kağıthane'de geniş çaplı asayiş uygulaması
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Kağıthane'de geniş çaplı asayiş uygulaması

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kağıthane'de geniş çaplı asayiş uygulaması Kağıhane İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından ilçe genelinde geniş çaplı asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Kağıthane'de geniş çaplı asayiş uygulaması

İSTANBUL - Kağıhane İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından ilçe genelinde geniş çaplı asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından ilçe genelinde 4 ayrı uygulama noktası oluşturularak geniş çaplı asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Şüpheli otomobiller durdurularak didik didik arandı. Çevirme noktalarında şahıslara Genel Bilgi Taraması yapıldı. Yapılan denetimlerin önümüzdeki günlerde de devam edeceği belirtildi.

Kağıthane'de geniş çaplı asayiş uygulaması
Kağıthane'de geniş çaplı asayiş uygulaması
Kağıthane'de geniş çaplı asayiş uygulaması
Kağıthane'de geniş çaplı asayiş uygulaması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammet Emin Arslan

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