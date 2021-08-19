Kağıthane'de evlerden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı
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Kağıthane'de evlerden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı

Anadolu Ajansı / Uğur İslamoğlu - Haberler | Güncel

Kağıthane'de 3 ayrı evden hırsızlık yaptığı öne sürülen 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kağıthane'de 3 ayrı evden hırsızlık yaptığı öne sürülen 1 şüpheli gözaltına alındı.

Polis ekipleri, 3 Ağustos'ta, Çağlayan'daki 3 ayrı evden yapılan hırsızlıkla ilgili detaylı saha çalışması ve güvenlik kamerası incelemesi yaptı.

İnceleme sonucunda hırsızlıkları gerçekleştiren şüphelinin A.Y. (27) olduğu tespit edildi.

Evlerden toplam 5 cep telefonu, 1 oyun konsolu, 2 kol saati, 1 bilezik ve 600 liranın çalındığını belirleyen ekipler, şüpheli A.Y'yi 17 Ağustos'ta Bağcılar'da gözaltına aldı.

Çalışmalarda A.Y'nin, hırsızlıkları şüpheliler R.G. ve K.K. ile gerçekleştirdiği tespit edildi. Buna karşılık, 2 şüphelinin Güngören'de işledikleri farklı suç dosyalarından dolayı 15 Ağustos'ta mahkemeye sevk edildikleri ve tutuklandıkları ortaya çıktı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.Y'nin ise adli makamlara sevk edildiği bildirildi.

Kağıthane'de evlerden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı
Kağıthane'de evlerden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur İslamoğlu

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