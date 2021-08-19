Kağıthane'de evlerden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı

Kağıthane'de 3 ayrı evden hırsızlık yaptığı öne sürülen 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kağıthane'de 3 ayrı evden hırsızlık yaptığı öne sürülen 1 şüpheli gözaltına alındı.

Polis ekipleri, 3 Ağustos'ta, Çağlayan'daki 3 ayrı evden yapılan hırsızlıkla ilgili detaylı saha çalışması ve güvenlik kamerası incelemesi yaptı.

İnceleme sonucunda hırsızlıkları gerçekleştiren şüphelinin A.Y. (27) olduğu tespit edildi.

Evlerden toplam 5 cep telefonu, 1 oyun konsolu, 2 kol saati, 1 bilezik ve 600 liranın çalındığını belirleyen ekipler, şüpheli A.Y'yi 17 Ağustos'ta Bağcılar'da gözaltına aldı.

Çalışmalarda A.Y'nin, hırsızlıkları şüpheliler R.G. ve K.K. ile gerçekleştirdiği tespit edildi. Buna karşılık, 2 şüphelinin Güngören'de işledikleri farklı suç dosyalarından dolayı 15 Ağustos'ta mahkemeye sevk edildikleri ve tutuklandıkları ortaya çıktı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.Y'nin ise adli makamlara sevk edildiği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur İslamoğlu